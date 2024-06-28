Под солнцем Тосканы: этот итальянский регион заплатит вам 30 000 евро за переезд

Региональные власти Тосканы объявили, что будут выплачивать людям до 30 000 евро за переезд в горные городки с сокращающимся населением, пишет Euronews. Вот что включает в себя эта программа и кто имеет право подать заявку.

Как получить 30 000 евро за переезд в Тоскану

По всей Италии сельские города и деревни переживают демографический кризис. Поскольку жители переезжают в города в поисках лучшей работы, в небольших населенных пунктах остаются заброшенные дома и стагнирующая экономика.

В последнее время местные советы предлагают различные изобретательные решения для увеличения числа жителей, в том числе продажу недвижимости всего за один евро.

В Тоскане власти решили платить людям за то, чтобы они поселились в проблемных населенных пунктах.

В рамках новой схемы, получившей название „Резиденция в горах 2024“, заявители получат от 10 000 до 30 000 евро на покупку дома. Однако дом должен находиться в горном городке с населением менее 5 000 человек, которых в Тоскане насчитывается 119. Кроме того, финансовая поддержка не может превышать 50 процентов от стоимости покупки и ремонта недвижимости.

Тосканские горы – это „территории уникальной красоты с деревнями, которые нужно открывать заново и которые, однако, страдают от депопуляции“, – говорит Стефания Саккарди, региональный вице–президент Тосканы.

„Поэтому решение жить в одной из этих коммун – это вызов и возможность, особенно для молодых людей, и шанс на новый жизненный выбор“.

Кто имеет право на получение гранта?

Правда, существуют строгие условия, касающиеся того, кто может претендовать на грант.

Претенденты должны быть гражданами Италии, гражданами другого государства Европейского союза или гражданами стран, не входящих в ЕС, но имеющими вид на жительство сроком не менее 10 лет.

Они также должны быть зарегистрированы как жители итальянского города или поселка, но не проживать в горной местности (по классификации Национального института статистики Италии).

Заявки подаются через онлайн–форму на сайте региона Тоскана и должны быть поданы до 13:00 по центральноевропейскому времени 27 июля.