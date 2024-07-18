ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Что нужно знать, если вы хотите возвести на старом фундаменте новый дом? Нужно ли разрешение?

„Я приобрел старый хуторской дом с хозяйственными по стройка ми и парой гектаров земли. Сейчас я хочу снести одну из подсобных построек, т. е. хлев, и на этом же фундамент е построить летний дом.

Пространственно новое строение будет такого же размера, как и хлев. Разъясните, пожалуйста, необходимо ли уведомлять местное самоуправление при сносе каких-либо вспомогательных построек в своем доме в сельской местности? Нужно ли мне ходатайствовать о получении каких-либо разрешений от местного самоуправления, чтобы построить новое строение на месте старого хлева? Насколько мне известно, это строение внесено в строительный регистр. Если новое строение будет такого же размера, нужно ли его снова вносить в какой-нибудь регистр? Какого размера должен быть этот летний дом, чтобы можно было построить новое легкое строение без получения разрешений?“.