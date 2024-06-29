Эксперт делится опытом: случаи с недобросовестными арендодателями

Есть и другая сторона этого вопроса. „Капитальный ремонт по своей сути является финансово затратным мероприятием, которое в частности повышает стоимость квартиры. Это уже улучшение состояния, а не восстановление первоначальной ситуации. Т.н. реновационные работы осуществляются в интересах собственника и не касаются арендатора“.

„Если оба акта оформлены корректно, благодаря этому у нас будет база для сравнения двух актов приема-передачи. Поэтому той или иной стороне сложно говорить о ситуации в свою пользу, если доказательный материал этого не подтверждает “, – поясняет менеджер по правовым вопросам Rendin.

Основным инструментом в решении таких случаев является акт приема-передачи, который документирует ситуацию с арендным жилье м непосредственно до и после заключения договора. Корректно составленный акт содержит актуальные фотографии комнат и важных деталей, перечень имущества на арендованной площади и последние зафиксированные визуальные признаки.

„Когда дело дошло до наших экспертов по аренде и праву, мы обнаружили, что определенная часть претензий была необоснованной. Это означает, что между двумя сторонами следовало достигнуть соглашения, которое было бы удовлетворительным и справедливым для обеих сторон“, – комментирует Лиа Сихт.

Собственник недвижимости сдал квартиру в аренду в очень амортизированном состоянии. После окончания арендных отношений, когда арендатор уже возвратил жилое помещение, арендодатель обнаружил в нем некоторые дефекты. На основании этого он стал требовать от арендатора капитального ремонта практически всей квартиры.

Проблемы с арендатором возникают неожиданно, а последствия без должных поддержки и подготовки могут обойтись очень дорого.

„Большинство арендодателей – разумные и приятные люди, однако время от времени в нашей работе мы сталкиваемся с инцидентами, которые показывают обратное, – делится Лиа Сихт из Rendin, платформы для заключения безопасных договоров аренды. – Надеюсь, что люди, в какой бы роли они ни выступали, смогут извлечь из этого полезную информацию“.

Сразу же после начала арендных отношений и заключения договора арендодатель сообщил арендатору, что данная квартира будет продана. После этого арендатор начал подыскивать новое жилье и сообщил арендодателю о своем желании расторгнуть договор. Собственник не согласился, но, несмотря на это, постоянно посещал квартиру и показывал ее потенциальным покупателям. Кроме того, были также ситуации, когда арендодатель приходил в квартиру без предупреждения, например, утром, когда арендатор еще спал.

Сихт также рассказывает, что была ситуация, когда арендодатель сдавал свою недвижимость в аренду, и ему позвонил заинтересованный в аренде человек. Как только собственник недвижимости услышал, что это иностранец, раздались громкие крики и нецензурные слова. „Для нас такие случаи ни в коем случае недопустимы. После серьезных инцидентов эти арендодатели не могут больше подписывать новые договоры на платформе Rendin, поскольку мы желаем защитить арендаторов, которые через нас находят себе жилье“.

Менеджер по правовым вопросам Rendin поясняет, что, узнав об этой истории, компания связалась с арендодателем, чтобы получить объяснения. „Вместо этого мы услышали о его желании расторгнуть договор аренды в чрезвычайном порядке, для чего на самом деле не было уважительной причины. Мы дали арендодателю понять, что его поведение никоим образом не является приемлемым, и порекомендовали расторгнуть договор в обычном порядке. Мы проконсультировали арендатора и разъяснили его права“.

Договор между арендодателем и арендатором был уже заключен. Арендодатель хотел поднять арендную плату на 40% досрочно (это можно сделать один раз по прошествии 12 месяцев) и пригрозил, что в случае несогласия арендатору придется съехать. Затем последовала череда оскорблений, касающихся национальности арендатора.

В этой сфере мы видели несколько случаев, когда арендодатель пренебрежительно относился к арендатору из-за его национальности или какого-либо другого фактора.

Тогда стороны договорились, что договор будет расторгнут досрочно, если арендатор найдет вместо себя нового арендатора. Так все и произошло, потенциальный арендатор успешно прошел проверку арендной истории и пожелал перенять договор аренды. Однако арендодатель не подписал договор с новым арендатором и заявил, что нынешний арендатор не изъявлял желания расторгнуть договор аренды. В результате сам арендодатель отказался от договора с трехмёсячным сроком уведомления.

„В этой истории есть вводящее в заблуждение поведение со стороны арендодателя, но наиболее острым аспектом здесь является нарушение права на неприкосновенность жилища арендатора. Даже если жилое помещение принадлежит кому-то другому, оно одновременно является жилищем арендатора, куда собственник не может проникать по своему усмотрению, – констатирует юрист. – Такое желание как посещение квартиры арендодателем должно быть согласовано с арендатором заранее и содержать разумный срок уведомления, пусть это связано с продажей или по любой другой причине“.

Кроме того, если у собственника недвижимости в принципе есть планы продать арендную площадь, арендатор должен узнать об этом как можно раньше. Так можно прийти к соглашению о том, как наиболее удобно действовать дальше обеим сторонам. В случае разногласий (бессрочный) договор, естественно, также можно расторгнуть, но только в обычном порядке. Продажа арендованной квартиры не является достаточным основанием для инициирования отказа от договора в чрезвычайном порядке.

При этом продажа квартиры не обязательно означает расторжение договора аренды. Продажа также может быть осуществлена ​​при действующем договоре аренды, и тогда новый собственник может решить, что делать дальше – продолжить договор или инициировать отказ от договора в обычном порядке.

Какие признаки указывают на проблемы перед заключением или во время действия договора аренды?

1. Несправедливые и странные особые условия в договоре аренды