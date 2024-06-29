Всегда мечтали переехать в Швецию? Этот город предлагает землю по 9 центов за квадратный метр

Новая кампания является частью проекта, призванного помочь Йётене, небольшому городку с населением около 5 000 человек, привлечь новых жителей и компенсировать старение населения и падение рождаемости.

Кто может купить землю?

Коммуна Йётене – популярный район среди туристов из Швеции и других стран, и для иностранцев, заинтересованных в переезде в этот район, нет никаких препятствий.

„Абсолютно любой желающий может купить один из участков“, – рассказал мэр города Йохан Мёнссон в интервью The Local. „Нет никаких правил или требований к тому, кто может купить участок. Было бы совершенно фантастически, если бы мы смогли заинтересовать людей из–за рубежа в покупке участков здесь“.

Единственное требование к заинтересованным покупателям – они должны начать строительство на своем участке в течение двух лет с момента покупки, иначе он будет передан обратно муниципалитету.

Строительство дома обходится в кругленькую сумму, и цена земли – это не главная, но важная составляющая. Процентные ставки в Швеции снижаются, но семьи по–прежнему осторожно относятся к рынку недвижимости.

„Но необычные времена требуют нестандартных решений. Таких, как эта кампания. Если какая–то семья наберется смелости и построит здесь дом, несмотря на текущую экономическую ситуацию, это будет просто замечательно“.

Кампания длится уже около месяца. „Я не могу назвать ее иначе как успешной“, – рассказывает Мёнссон и добавляет, что агенты по продаже недвижимости, ответственные за продажу земельных участков, увидели большой интерес, несмотря на то что некоторые из участков уже долгое время находились на рынке – в некоторых случаях до 40 лет.

„Некоторые из этих участков продаются уже много лет, а зачастую и десятилетий, поскольку о них практически забыли“. Он добавил, что к ним обратилось почти 20 желающих, и только за последний месяц им удалось продать три участка.