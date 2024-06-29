Всегда мечтали переехать в Швецию? Этот город предлагает землю по 9 центов за квадратный метр
Один из шведских городов пытается привлечь больше жителей, продавая землю всего за 1 крону (0,088 евро) за квадратный метр, пишет Delfi Dom&Sad.
Новая кампания является частью проекта, призванного помочь Йётене, небольшому городку с населением около 5 000 человек, привлечь новых жителей и компенсировать старение населения и падение рождаемости.
Кто может купить землю?
Коммуна Йётене – популярный район среди туристов из Швеции и других стран, и для иностранцев, заинтересованных в переезде в этот район, нет никаких препятствий.
„Абсолютно любой желающий может купить один из участков“, – рассказал мэр города Йохан Мёнссон в интервью The Local. „Нет никаких правил или требований к тому, кто может купить участок. Было бы совершенно фантастически, если бы мы смогли заинтересовать людей из–за рубежа в покупке участков здесь“.
Единственное требование к заинтересованным покупателям – они должны начать строительство на своем участке в течение двух лет с момента покупки, иначе он будет передан обратно муниципалитету.
Строительство дома обходится в кругленькую сумму, и цена земли – это не главная, но важная составляющая. Процентные ставки в Швеции снижаются, но семьи по–прежнему осторожно относятся к рынку недвижимости.
„Но необычные времена требуют нестандартных решений. Таких, как эта кампания. Если какая–то семья наберется смелости и построит здесь дом, несмотря на текущую экономическую ситуацию, это будет просто замечательно“.
Кампания длится уже около месяца. „Я не могу назвать ее иначе как успешной“, – рассказывает Мёнссон и добавляет, что агенты по продаже недвижимости, ответственные за продажу земельных участков, увидели большой интерес, несмотря на то что некоторые из участков уже долгое время находились на рынке – в некоторых случаях до 40 лет.
„Некоторые из этих участков продаются уже много лет, а зачастую и десятилетий, поскольку о них практически забыли“. Он добавил, что к ним обратилось почти 20 желающих, и только за последний месяц им удалось продать три участка.
Далеко не все участки муниципалитета выставлены на продажу, скорее, в эту кампанию включены те, которые Мёнссон называет strötomter – отдельные участки, разбросанные по всей территории муниципалитета и расположенные в основном в уже застроенных районах.
„Это не целые жилые комплексы или участки в новых жилых комплексах“, – говорит он. „Большинство из них находятся в небольших районах, где за последние десятилетия жилье особо не строилось“.
Вы можете посмотреть на свободные участки в муниципалитете Йётене здесь, многие из них продаются со скидкой 98 или 99 процентов. Прокрутите страницу вниз и нажмите на Tryck här för att se aktuella tomter i..., где земельные участки разделены по городам и поселкам.
Как долго будет идти кампания?
По словам Мёнссона, кампания будет проходить в течение 2024 и 2025 годов. „После этого она, вероятно, не будет продолжена, поскольку экономика, скорее всего, вернется в нормальное русло. Но, конечно, мы обсудим это в будущем“.
Йётене – не первая коммуна, предлагающая земельные участки с такой скидкой. Коммуна Хюлте, расположенная в трех часах езды к югу, в начале этого года запустила аналогичную кампанию, предложив 54 земельных участка всего по одной кроне за квадратный метр.
Что Йётене может предложить жителям?
Город известен своими популярными достопримечательностями, среди которых романская церковь Husaby Kyrka, историческая достопримечательность Martorpsfallet с водопадом и зона дикой природы Österplana Hed och Vall.
Эти места предлагают сочетание исторических, природных и культурных впечатлений, привлекая посетителей к изучению богатого наследия города и живописных ландшафтов.