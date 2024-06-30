Госсуд разъяснил правила раздела недвижимости бывших сожителей

Госсуд указал, что внебрачное сожительство само по себе не меняет имущественных отношений сторон, и каждый остается собственником своего имущества. Это означает, например, что если сожители приобретают недвижимое имущество, собственником которого в крепостной книге указывается только один из них, то эта недвижимость не становится общей собственностью во время сожительства. То же правило распространяется также на улучшения имеющейся недвижимости или, например, на дом, построенный на земле, принадлежащей одному из сожителей.