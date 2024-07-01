Эксперт по недвижимости: Ида-Вирумаа – новый Эльдорадо

С начала года число предложений по квартирам в Нарве выросло в полтора раза. По мнению партнера Pindi Kinnisvara по продажам Пеэпа Соомана, одной из ключевых причин такого роста является повышение цен на коммунальные услуги. „В Нарве цены на отопление выросли настолько, что владение вторым, третьим или четвертым объектом недвижимости стало невыгодным“, — отмечает он. Дополнительно на рынок недвижимости влияет рост ставок Euribor, что увеличивает затраты на обслуживание жилищных кредитов.

Также немаловажную роль играет социально-экономическая нестабильность. Политические изменения и закрытие границ с Россией оказали сильное влияние на регион. Местные жители, особенно в Ида-Вирумаа, столкнулись с серьезными трудностями из-за потери экономических связей с Россией. „Нарва-Ивангород по своей сути являются одним городом. Мост – это просто „технический нюанс“, половина семьи живет в одном городе, половина – в другом“, — говорит он.

В результате местные жители покидают Нарву и Ида-Вирумаа, стремятся переехать в Таллинн и другие крупные города, где больше возможностей для трудоустройства и лучшего уровня жизни. „Люди уезжают, потому что здесь больше нечего делать. Они хотят переехать в Таллинн, где есть работа, жизнь и бизнес“, — говорит Сооман. Все это ведет к нестабильности, которая толкает людей на поиски лучшего места для жизни, что приводит к увеличению количества объектов, выставляемых на продажу.

Ида-Вирумаа – новый Эльдорадо

Несмотря на вышеперечисленные трудности, с которыми сталкивается рынок недвижимости Нарвы и Ида-Вирумаа, регион обладает существенными перспективами для развития и привлечения инвестиций. „Мне кажется Ида-Вирумаа может стать очень интересным регионом для инвестиций. В течение следующих пяти лет планируются инвестиции в размере более 600 миллионов в развитие новых отраслей экономики, инфраструктуры и создание тысячам новых рабочих мест“, – говорит Кэтлин Ватсель, руководитель отдела финансирования частных лиц банка LHV.