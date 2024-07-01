Эксперт по недвижимости: Ида-Вирумаа – новый Эльдорадо(15)
В последние годы рынок недвижимости Нарвы и региона Ида-Вирумаа сталкивается с серьезными вызовами. Рост коммунальных расходов, социально-экономическая нестабильность и политические изменения существенно влияют на спрос и предложение недвижимости в этом регионе. Несмотря на это, Ида-Вирумаа также обладает значительными перспективами, благодаря планируемым крупным инвестициям и инициативам по улучшению инфраструктуры. Эту тему обсудили руководитель по финансированию частных лиц LHV Кэтлин Ватсель в новом подкасте Delfi „Гора денег и дымящаяся недвижимость“ (оригинальное название „Hunnik pappi ja suitsev kinnisvara“).
С начала года число предложений по квартирам в Нарве выросло в полтора раза. По мнению партнера Pindi Kinnisvara по продажам Пеэпа Соомана, одной из ключевых причин такого роста является повышение цен на коммунальные услуги. „В Нарве цены на отопление выросли настолько, что владение вторым, третьим или четвертым объектом недвижимости стало невыгодным“, — отмечает он. Дополнительно на рынок недвижимости влияет рост ставок Euribor, что увеличивает затраты на обслуживание жилищных кредитов.
Также немаловажную роль играет социально-экономическая нестабильность. Политические изменения и закрытие границ с Россией оказали сильное влияние на регион. Местные жители, особенно в Ида-Вирумаа, столкнулись с серьезными трудностями из-за потери экономических связей с Россией. „Нарва-Ивангород по своей сути являются одним городом. Мост – это просто „технический нюанс“, половина семьи живет в одном городе, половина – в другом“, — говорит он.
В результате местные жители покидают Нарву и Ида-Вирумаа, стремятся переехать в Таллинн и другие крупные города, где больше возможностей для трудоустройства и лучшего уровня жизни. „Люди уезжают, потому что здесь больше нечего делать. Они хотят переехать в Таллинн, где есть работа, жизнь и бизнес“, — говорит Сооман. Все это ведет к нестабильности, которая толкает людей на поиски лучшего места для жизни, что приводит к увеличению количества объектов, выставляемых на продажу.
Ида-Вирумаа – новый Эльдорадо
Несмотря на вышеперечисленные трудности, с которыми сталкивается рынок недвижимости Нарвы и Ида-Вирумаа, регион обладает существенными перспективами для развития и привлечения инвестиций. „Мне кажется Ида-Вирумаа может стать очень интересным регионом для инвестиций. В течение следующих пяти лет планируются инвестиции в размере более 600 миллионов в развитие новых отраслей экономики, инфраструктуры и создание тысячам новых рабочих мест“, – говорит Кэтлин Ватсель, руководитель отдела финансирования частных лиц банка LHV.
„Также, например, также в результате школьной реформы сотни учителей должны быть привлечены в регион, что также способствует оживлению рынка недвижимости. Эти инвестиции могут изменить контингент населения, привлечь в регион молодых специалистов“, — подчеркивает Ватсель. Появление новых специализированных рабочих мест и повышение уровня занятости могут стимулировать спрос на жилье.
Причем, в этом контексте не стоит уделять внимание только Нарве. „Нарва-Йыэсуу уже сегодня является популярным курортом. Если смотреть вдоль побережья, то там можно найти очень много прекрасных мест с отличными видами. И если сейчас рынок на стороне покупателя, то, чёрт знает, что может получиться из земельного участка с прекрасным видом на море, например, в районе Азери. В перспективе 20–30 лет Ида-Вирумаа может быть очень привлекательным регионом“, — говорит Сооман.