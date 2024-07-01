Пенсионные фонды LHV инвестируют 24 млн евро в проект реконструкции Marati Maja

В ходе реконструкции будут сняты до каркаса все отделочные слои, при этом будет максимально сохранена историческая ценность и особенности бывшего производственного здания. В результате строительных работ здание приобретет новый фасад, технические системы, внутреннюю отделку, новые окна и двери. На двух новых дополнительных этажах расположатся офисные помещения в стиле пентхаус с прекрасными видами и большими террасами на крыше.

Пенсионные фонды LHV приобрели Marati Maja в 2020 году для своего портфеля коммерческой недвижимости с двумя целями: получать стабильный доход от аренды и, когда придет время, сделать пристройку к зданию, чтобы повысить его ценность. „За последние несколько лет цены на строительство упали почти на 15%, так что мы начать масштабную реконструкцию в гораздо лучших условиях, чем раньше. Мы решили полностью реконструировать здание, а не сносить его, по двум основным причинам: это промышленное здание с уникальной архитектурой, значительно более высокими потолками (4,6 метра) и площадью до 2 800 квадратных метров. Во-вторых, полная реконструкция почти в два раза меньше влияет на окружающую среду, чем строительство нового аналогичного здания“, - объясняет Райт Рийм, руководитель отдела инвестиций в недвижимость пенсионных фондов LHV.

Здание бывшей трикотажной фабрики Marat, построенное в 1952 году, в последний раз подвергалась масштабному обновлению 14 лет назад. В то время производственный корпус был переоборудован в офисное здание, а его новой особенностью стал фасад, облицованный белой керамической плиткой. „Мы используем в подходящий момент возможности экономического спада в своих интересах, и через два года сможем предложить уникальные и самые свежие арендные площади в зоне активной жизни Таллинна“, - добавил Рийм. Еще до начала строительства почти на 30% площадей здания уже заключены договоры аренды.