„Это неприемлемо!“ Квартирные товарищества выступили против увеличения госпошлин

Государство хочет, чтобы с 1 января квартирные товарищества за изменение или дополнение внесенных в регистр данных платили 30 евро вместо прежних 10 евро. Цена увеличилась бы в два раза.

По его словам, экономическое положение эстонцев уже находится под большим ударом. „Уже сейчас 20% людей Эстонии живут в относительной бедности. Эта группа риска может вырасти еще больше в результате масштабных сокращений, роста безработицы, повышения цен на энергоносители и другие вещи, а также дополнительного налогового бремени“, - отметил Марди и добавил, что жилищный фонд Эстонии в значительной степени амортизирован.