Недвижимость
08.07.2024, 09:26

„Это неприемлемо!“ Квартирные товарищества выступили против увеличения госпошлин

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: M.Pakats | Shutterstock

По словам члена правления Союза квартирных товариществ Эстонии Урмаса Марди, квартирные товарищества не поддерживают запланированное государством повышение цен.

Государство хочет, чтобы с 1 января квартирные товарищества за изменение или дополнение внесенных в регистр данных платили 30 евро вместо прежних 10 евро. Цена увеличилась бы в два раза.

„Это неприемлемо“, — подчеркнул Марди.

По его словам, экономическое положение эстонцев уже находится под большим ударом. „Уже сейчас 20% людей Эстонии живут в относительной бедности. Эта группа риска может вырасти еще больше в результате масштабных сокращений, роста безработицы, повышения цен на энергоносители и другие вещи, а также дополнительного налогового бремени“, - отметил Марди и добавил, что жилищный фонд Эстонии в значительной степени амортизирован.

„Срок службы жилых домов советской эпохи подходит к концу и 14 000 многоквартирных домов нуждаются в срочной реконструкции“, - сказал он.

На основании вышеизложенного союз считает повышение ставки госпошлины необоснованным и просит государство отменить повышение цен. „Мы просим государство в интересах квартирных товариществ заморозить повышение цен“, - передал он позицию представителей квартирных товариществ.

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