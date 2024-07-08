„Это неприемлемо!“ Квартирные товарищества выступили против увеличения госпошлин(14)
По словам члена правления Союза квартирных товариществ Эстонии Урмаса Марди, квартирные товарищества не поддерживают запланированное государством повышение цен.
Государство хочет, чтобы с 1 января квартирные товарищества за изменение или дополнение внесенных в регистр данных платили 30 евро вместо прежних 10 евро. Цена увеличилась бы в два раза.
„Это неприемлемо“, — подчеркнул Марди.
По его словам, экономическое положение эстонцев уже находится под большим ударом. „Уже сейчас 20% людей Эстонии живут в относительной бедности. Эта группа риска может вырасти еще больше в результате масштабных сокращений, роста безработицы, повышения цен на энергоносители и другие вещи, а также дополнительного налогового бремени“, - отметил Марди и добавил, что жилищный фонд Эстонии в значительной степени амортизирован.
„Срок службы жилых домов советской эпохи подходит к концу и 14 000 многоквартирных домов нуждаются в срочной реконструкции“, - сказал он.
На основании вышеизложенного союз считает повышение ставки госпошлины необоснованным и просит государство отменить повышение цен. „Мы просим государство в интересах квартирных товариществ заморозить повышение цен“, - передал он позицию представителей квартирных товариществ.