Шестимесячный Euribor повысился

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ). Совет Европейского центрального банка на своем заседании 6 июня решил понизить три базовые процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Таким образом, с 12 июня процентная ставка по основным операциям рефинансирования составляет 4,25%, базовая процентная ставка по кредитам — 4,50%, а ставка по депозитам — 3,75%.

До недавнего понижения процентные ставки не менялись с сентября прошлого года. Ранее ЕЦБ десять раз подряд поднимал процентные ставки с июля 2022 года. Это было самым решительным в истории еврозоны ужесточением денежной политики.

Рекордно высокий шестимесячный Euribor зафиксировали осенью 2008 года, когда он составил 5,431 процента.