Российское посольство наконец-то вернуло Таллинну арендную квартиру: город годами не мог повысить цену(1)
Посольство России передало городу Таллинну находящуюся в центре города квартиру. Долгие годы посольство платило за аренду квартиры всего 4 евро в месяц, пишет dv.ee.
Сага с арендой квартиры длилась довольно долго, поскольку город годами пытался поднять арендную плату, но посольство никак не реагировало на эти предложения.
„Теперь можно сказать, что вопрос окончательно закрыт“, – заявил старейшина Кесклинна Сандер Андла на городском портале.
Посольство России арендовало квартиру по адресу Каарли, 11-49 с 1993 года.
„Особенно абсурдной ситуацию делало то, что посольство России платило городу за аренду 73-метровой квартиры всего 4 евро и 67 центов в месяц. Это более чем в 160 раз меньше рыночной стоимости аренды такой квартиры, и такой подарок, конечно же, абсолютно не оправдан“, – сказал Андла.