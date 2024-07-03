Недвижимость
03.07.2024, 11:41

Российское посольство наконец-то вернуло Таллинну арендную квартиру: город годами не мог повысить цену

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Vallo Kruuser

Посольство России передало городу Таллинну находящуюся в центре города квартиру. Долгие годы посольство платило за аренду квартиры всего 4 евро в месяц, пишет dv.ee.

Сага с арендой квартиры длилась довольно долго, поскольку город годами пытался поднять арендную плату, но посольство никак не реагировало на эти предложения.

„Теперь можно сказать, что вопрос окончательно закрыт“, – заявил старейшина Кесклинна Сандер Андла на городском портале.

Посольство России арендовало квартиру по адресу Каарли, 11-49 с 1993 года.

„Особенно абсурдной ситуацию делало то, что посольство России платило городу за аренду 73-метровой квартиры всего 4 евро и 67 центов в месяц. Это более чем в 160 раз меньше рыночной стоимости аренды такой квартиры, и такой подарок, конечно же, абсолютно не оправдан“, – сказал Андла.

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