Российское посольство наконец-то вернуло Таллинну арендную квартиру: город годами не мог повысить цену

Сага с арендой квартиры длилась довольно долго, поскольку город годами пытался поднять арендную плату, но посольство никак не реагировало на эти предложения.

„Особенно абсурдной ситуацию делало то, что посольство России платило городу за аренду 73-метровой квартиры всего 4 евро и 67 центов в месяц. Это более чем в 160 раз меньше рыночной стоимости аренды такой квартиры, и такой подарок, конечно же, абсолютно не оправдан“, – сказал Андла.