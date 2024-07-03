03.07.2024, 16:04
В Нарве собираются ввести требования к заброшенным домам: за неисполнение владельцев накажут(2)
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Власти Нарвы намерены в скором времени осложнить жизнь владельцев как заброшенных зданий, так и зданий с опасными фасадами, пишет rus.err.ee.
В сентябре депутатский корпус Нарвы будет рассматривать поправки к правилам по благоустройству города, передают радионовости ERR.
Согласно поправкам, владельцев заброшенных домов и домов с обвалоопасными фасадами обяжут установить так называемые фальш-фасады, которые скроют внешний вид, и в тоже время обезопасят людей от падения отломавшихся частей фасада дома.
За не исполнение новых требований владельцев будут наказывать. По мнению властей Нарвы, так как они по закону не могут заставить владельцев снести аварийные здания, такое решение хоть как-то обезопасит горожан.
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