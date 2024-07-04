Обзор за месяц: инвесторы, вкладывающие в недвижимость, исчезли

„Рынок все еще настолько неактивен, что ничего интересного о нем рассказать не получится. Иногда эстонский климат описывают как „двенадцать месяцев стабильно плохой погоды для лыжной прогулки“, и нынешний климат на рынке недвижимости уже некоторое время остается примерно таким же“, – сказал Вахтер, отметив, что в прошлом году на рынок оказывало влияние хотя бы окончательное завершение обязательственно-правовых договоров, заключенных еще в хорошие времена. „При этом рынок относительно стабилен. Конечно, хотелось бы, чтобы эта стабильность была на уровне в полтора раза более высокой активности, но сегодня ситуация именно такая, какая есть – рынок обнажен“, – подытожил опытный эксперт.

В июне в Таллинне было продано 573 квартиры, что на десять процентов меньше, чем в мае.„Работающий на малых оборотах рынок недвижимости характерен для летних месяцев, но этому обычно предшествуют очень активные март, апрель и май, однако нынешней весной только май был сравнительно более активным“, – сказал руководитель 1Partner и добавил, что, прежде всего, с рынка полностью исчезли инвесторы, вкладывающие в недвижимость, предназначенную для аренды. „Сегодня деньги ищут возможности служить в другом месте, и снижении процентной ставки на 0,25 процентных пункта не вернет эти деньги в недвижимость“, – поделился Вахтер.

В июне средняя цена квадратного метра таллиннских квартир составила 2982 евро, то есть, снизилась почти на 2% по сравнению с маем, а медианная цена упала по сравнению с предыдущим месяцем на 2,8% до 2806 евро. Самая дорогая квартира была продана в столице за 680 тысяч евро. „Цены останутся на нынешнем уровне, но спрос, накопившийся из-за несовершенных в последние два-три года покупок жилья, осенью начнет тихонько подталкивать цены вверх“, – считает руководитель 1Partner.