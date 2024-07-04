Изменения в Земельном кадастре вызывают вопросы у владельцев недвижимости

Весной в Земельный кадастр были внесены серьезные изменения, т.е. уточнены данные о границах земельных участков. Однако это вызвало замешательство у проверявших на веб-сайте границы своей собственности землевладельцев: границы участков в картографическом приложении отличались от реальных, а в некоторых случаях изменился и размер земельного участка. Земельный департамент просит всех, у кого есть какие-либо опасения, связаться с ним, пишет rus.err.ee.