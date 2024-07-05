Эксперт: как продать недвижимость в условиях жесткой конкуренции?(1)
Снижение процентных ставок может сделать платежи по кредитам более доступными, но продавцам недвижимости все равно придется постараться и запастись терпением. Причина, в том, что за последние полгода число выставленных на продажу объектов значительно возросло. Возникает вопрос, как продать недвижимость в условиях жесткой конкуренции?
Эту тему обсуждают руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель и Пеэп Сооман, эксперт по недвижимости и партнера по продажам компании Pindi Kinnisvara, в новом эпизоде подкаста „Куча денег и дымящаяся недвижимость“.
Снижение процентных ставок на руку заемщикам
Европейский центральный банк снизил процентные ставки на 0,25%, до уровня 3,75%. Рынки долго ждали этого решения. Ватсель отметила, что в случае средней суммы кредита в 140 000 евро на 30 лет с маржой 1,6% ежемесячный платеж при текущем уровне еврорибора составляет 780 евро.
„С уменьшением еврорибора до 3,4% ежемесячный платеж снизится уже до 750 евро. Если еврорибор снизится еще на один процент, до 2,4%, то ежемесячный платеж уменьшится еще на 110 евро“, – добавила Ватсель. Она добавила, что весной наблюдался рост интереса к покупке недвижимости по сравнению с первым кварталом, однако эта тенденция еще не нашла отражения в официальной статистике.
Люди отказываются от второй, третьей арендной квартиры
Снижение процентных ставок – это хорошая новость для заемщиков, но продавцам рано радоваться. С января по конец мая число предложений по продаже недвижимости значительно возросло. Число предложений на вторичном рынке жилья в Таллинне увеличилось на 46%, в Тарту – на 36%, в Пярну – на 46%, в Нарве – даже на 55%, а по всей Эстонии в целом – на 38% (исключая новые проекты). „В общем можно сказать, что за менее чем полгода количество предложений возросло почти вдвое, тогда как спрос довольно низок“, – сказал Сооман. Он добавил, что текущая активность на рынке находится на самом низком уровне за последние десять лет.
„Жирок закончился… Люди отказываются от второй, третьей арендной квартиры, поскольку больше не могут их поддерживать. Придется постараться, так как по нескольким фотографиям квартиру больше не продашь“, – сказал он, подчеркнув, что речь идет не о дачах или земельных участках. По его словам, лучшее время для продажи было, вероятно, полтора года назад. Поэтому продавцы недвижимости должны учитывать возросшую конкуренцию и быть готовы действовать активно.
Важно установить реалистичную цену, воспользоваться помощью профессиональных маклеров и уделять внимание деталям, которые делают имущество привлекательным для покупателей. Сегодня рынок находится на стороне покупателей, и это хорошая новость для тех, кто хочет приобрести квартиру, так как на рынке есть выбор и возможность торговаться.
Как продавать недвижимость в условиях жесткой конкуренции?
Установить справедливую цену. Необходимо проанализировать реальную ситуацию на рынке. Для этого стоит вычислить среднюю цену за квадратный метр, обратив внимание на размер площади и год постройки.
Привлечение профессионального маклера по недвижимости. Если у продавца нет опыта или времени, чтобы заниматься продажей недвижимости, стоит рассмотреть возможность нанять агента. Хороший маклер сможет представить недвижимость в выгодном свете.
Подготовка к продаже. При продаже имущества важно обращать внимание на мелкие детали, которые могут привлечь покупателей. „Дружелюбное и честное отношение владельцев может быть ключевым фактором в успешной продаже“, – подчеркнула Ватсель.
Динамичная ценовая политика. Если имущество не находит покупателя в течение двух недель, можно скорректировать цену.