Эксперт: как продать недвижимость в условиях жесткой конкуренции?

Эту тему обсуждают руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель и Пеэп Сооман, эксперт по недвижимости и партнера по продажам компании Pindi Kinnisvara, в новом эпизоде подкаста „Куча денег и дымящаяся недвижимость“.

Снижение процентных ставок на руку заемщикам

Европейский центральный банк снизил процентные ставки на 0,25%, до уровня 3,75%. Рынки долго ждали этого решения. Ватсель отметила, что в случае средней суммы кредита в 140 000 евро на 30 лет с маржой 1,6% ежемесячный платеж при текущем уровне еврорибора составляет 780 евро.

„С уменьшением еврорибора до 3,4% ежемесячный платеж снизится уже до 750 евро. Если еврорибор снизится еще на один процент, до 2,4%, то ежемесячный платеж уменьшится еще на 110 евро“, – добавила Ватсель. Она добавила, что весной наблюдался рост интереса к покупке недвижимости по сравнению с первым кварталом, однако эта тенденция еще не нашла отражения в официальной статистике.

Люди отказываются от второй, третьей арендной квартиры

Снижение процентных ставок – это хорошая новость для заемщиков, но продавцам рано радоваться. С января по конец мая число предложений по продаже недвижимости значительно возросло. Число предложений на вторичном рынке жилья в Таллинне увеличилось на 46%, в Тарту – на 36%, в Пярну – на 46%, в Нарве – даже на 55%, а по всей Эстонии в целом – на 38% (исключая новые проекты). „В общем можно сказать, что за менее чем полгода количество предложений возросло почти вдвое, тогда как спрос довольно низок“, – сказал Сооман. Он добавил, что текущая активность на рынке находится на самом низком уровне за последние десять лет.