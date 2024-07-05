ФОТО | Недалеко от Таллинна построят 11-этажное здание с апартаментами

По словам менеджера по продажам недвижимости Hausers Grupp, Мати Мейера, Viieaia Torn распологается в перспективном районе, на границе Таллинна, рядом с быстро развивающимся деловым центром на улице Vana-Narva mnt. „Уникальность этого проекта заключается в его расположении на скалистой возвышенности, откуда открываются захватывающие виды. Для жильцов предусмотрены дополнительные удобства, включая просторное фойе с местами для работы и досуга, домашний спортивный зал, закрытую велосипедную парковку, террасу на крыше с видом на море, а также возможность зарядки электро-автомобиля. Этот современный комплекс идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций“, - отметил Мейер.

Арко Куртманн, руководитель отдела корпоративного банковского обслуживания Coop Pank, подчеркнул, что банк принял решение о финансировании проекта, поскольку Hausers Group является надежным партнером с многолетним опытом и репутацией сильного застройщика. „Их цель - улучшить условия жизни, отдыха и работы людей. Viieaia Torn полностью соответствует этой цели, предлагая современное и энергоэффективное жилье по доступным ценам в привлекательной среде“, - пояснил Куртманн.

Viieaia Torn станет самым высоким зданием в окрестности, достигая 11 этажей. Этот функциональный комплекс будет соответствовать нормам и требованиям, предъявляемым к высотным зданиям, жилым домам и коммерческим объектам.

Мати Мейер сообщил, что цены на апартаменты будут варьироваться от 93 900

до 146 400 евро, что делает этот проект одним из самых доступных среди новых предложений вблизи Таллинна. „Наша цель - сделать качественную недвижимость доступной для как можно большего числа людей, не снижая при этом стандартов качества“, - добавил Мейер.

Проект Viieaia Torn является очередным шагом в развитии окрестностей Таллинна в направлении Маарду, где инвестиции резко возросли после реконструкции участка дороги Vana-Narva mnt и перекрестка Saha-Loo.