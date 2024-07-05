Эксперт рассказал о надежной комбинации замков для входной двери

„Чаще всего на дверь устанавливают комбинацию из сувальдного и цилиндрового замков. Это наиболее распространенные и надежные варианты замков, которые довольно сложно взломать. Сувальдный замок в общем виде состоит из металлических пластин (сувальд) и пазов, поэтому чем больше сувальд, тем лучше. Цилиндровый замок имеет в основе вращающийся цилиндр, в котором также находятся пластины“, — заявил Васильев.

Он подчеркнул, что замки таких типов иногда дополняют электронными системами, дающими возможность управлять механизмом удаленно. Эксперт напомнил, что у устройств есть классы безопасности или взломостойкости.

„Отдайте предпочтение замкам с показателем три или четыре. Также существуют дополнительные методы защиты, такие как различные накладки на замочную скважину, чтобы усилить безопасность. Рекомендуется устанавливать минимум два замка на входную дверь: основной замок повышенной надежности (например, сувальдный или цилиндровый) и дополнительный замок (навесной, врезной, накладной) — на случай, если основной выйдет из строя“, — сказал специалист.