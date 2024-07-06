06.07.2024, 16:47
Эстония оказалась лидером ЕС по темпам роста цен как на покупку, так и на аренду жилья(23)
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С 2010 года по первый квартал 2024 года цены на жилье в Евросоюзе выросли в среднем на 49%, а арендная плата — на 24%, пишет rus.err.ee.
При сравнении показателей первого квартала 2024 года с 2010 годом среди стран ЕС, по которым доступны данные, цены на жилье выросли больше, чем арендная плата в 20 государствах, сообщает статистическая служба Европейского союза „Евростат“.
Цены на жилье выросли более чем вдвое в Эстонии (+223%), Венгрии (+207%), Литве (+170%), Латвии (+140%), Чехии (+125%), Австрии (+108%) и Люксембурге (+101%). Снижение наблюдалось в Италии (-8%) и на Кипре (-1,2%).
Арендная плата выросла в 26 странах ЕС, причем самый высокий рост также был зарегистрирован в Эстонии (+201%).
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