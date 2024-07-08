Инвестор рекомендует покупать недвижимость: сейчас отличное время, и будет только лучше
Инвестор в недвижимость Марти Теллас, известный как основатель юмористического проекта „Инвестор joomas“, посетил Инвестиционный Фестиваль уже в девятый раз. Там он рассказал о своем портфеле недвижимости и поделился советами с начинающими инвесторами, пишет dv.ee.
По словам Телласа, он не верит в легкие деньги и принимает активное участие в выборе объектов для инвестиций.
Недвижимость как тренировка
Теллас рассказал, что покупает „инвестиционные квартиры“, которые требуют работы: „Очень приятно таскать гипсокартон по узкой лестнице. Очень приятное чувство, когда сделал это. Как будто бы добился чего-то значительного“.
В то же время он предупредил, что сразу получить доход не получится: по его словам, инвестирование – это марафонская дистанция.
„Ежемесячно вы должны бежать к своей квартире с новыми пачками денег. О путешествиях думать не приходится“, – описал он повседневную жизнь инвестора в недвижимость. Инвестирование должно быть стилем жизни, требующим постоянства.