Инвестор рекомендует покупать недвижимость: сейчас отличное время, и будет только лучше

По словам Телласа, он не верит в легкие деньги и принимает активное участие в выборе объектов для инвестиций.

Недвижимость как тренировка

Теллас рассказал, что покупает „инвестиционные квартиры“, которые требуют работы: „Очень приятно таскать гипсокартон по узкой лестнице. Очень приятное чувство, когда сделал это. Как будто бы добился чего-то значительного“.

В то же время он предупредил, что сразу получить доход не получится: по его словам, инвестирование – это марафонская дистанция.

„Ежемесячно вы должны бежать к своей квартире с новыми пачками денег. О путешествиях думать не приходится“, – описал он повседневную жизнь инвестора в недвижимость. Инвестирование должно быть стилем жизни, требующим постоянства.