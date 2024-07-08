Нотариусы: количество сделок с недвижимостью снизилось

Если в первом полугодии прошлого года нотариусы заверили 33 024 сделки с недвижимостью, то в первом полугодии этого года их было 31 320. Заметнее всего количество сделок сократилось на Хийумаа (35%), в Пылвамаа (19%) и Валгамаа (16%). Число сделок с недвижимостью снизилось на 13% в Йыгевамаа, на 11% в Рапламаа, на 10% в Тартумаа, на 7% в Ляэне-Вирумаа, на 5% в Харьюмаа и Пярнумаа, на 4% в Вырумаа и на 3% в Ляэнемаа и Вильяндимаа. Количество сделок увеличилось только в трех уездах – в Ярвамаа на 9%, в Ида-Вирумаа на 5% и на Сааремаа на 3%.

По словам заместителя председателя Нотариальной палаты Прийду Пярна, сокращение количества сделок с недвижимостью замедлилось, но все еще продолжается из-за неопределенности, которая пока что царит в экономике Эстонии: „Несмотря на то, что в начале июня Европейский центральный банк снизил учетную ставку на 0,25 процентных пункта, процентные ставки остаются высокими. Надежды на быстрое снижение процентных ставок – и тем более на достижение уровня позапрошлого лета – конечно, нет, и это также негативно влияет на настроения на рынке недвижимости. С начала апреля Банк Эстонии смягчил условия оценки кредитоспособности, в результате чего максимально возможная сумма кредита для заемщиков увеличилась, но особого влияния этого шага на активность рынка недвижимости пока не заметно“.

Объем всех официальных действий и услуг нотариусов в годовом сравнении остался практически на прежнем уровне, снизившись примерно на 0,5%. Если в первом полугодии прошлого года нотариусы совершили 166 073 официальных действия, то в этом году их было 165 177. Однако количество удаленных заверений или сделок посредством видеомоста по сравнению с прошлым годом увеличилось, и всего в первом полугодии этого года имело место 25 360 удаленных заверений – на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.