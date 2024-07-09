ЭКСПЕРТ | Какова разумная доля самофинансирования при оформлении жилищного кредита?

„Приобретение жилья сопровождается, помимо самофинансирования, единовременными расходами, такими как плата за договор, нотариальные сборы и государственные пошлины, инвестиции в интерьер. Когда средств на все это не хватает, минимальный взнос вполне естественно становится единственным вариантом. Но если у вас отложено больше денег, увеличение доли самофинансирования в итоге увеличит и ваши сбережения“, подчеркнула руководитель кредитного отдела банка Holm Мари-Лийз Сепп.

Посильные платежи

По ее словам, самый непосредственный эффект от увеличенного взноса заключается в том, что покупателю жилья потребуется не такой большой кредит, а значит и месячные платежи будут меньше.

„Рост Euribor за последние несколько лет показал владельцам жилья, насколько сильно повышение процентных ставок может влиять на их ежемесячные расходы. Сочетание более высокой доли самофинансирования и меньшей суммы кредита приводит к снижению месячных платежей, что, несомненно, является эффективной страховкой от таких колебаний“, пояснила она.

Вторая и более важная причина заключается в том, что если владелец жилья, выбравший больший первоначальный взнос и взявший меньший кредит, однажды продаст эту недвижимость, у него останется больше денег на покупку и обустройство нового жилья.

„Если сравнить сегодняшние цены с ценами пятилетней давности, то медианные цены сделок выросли почти на 50%, причем в некоторых регионах цены на недвижимость даже удвоились. Например, если клиент, купивший в 2019 году квартиру за 150 000 евро с суммой самофинансирования 45 000, сумеет продать ее теперь за 250 000 евро, то после погашения остатка кредита у него останется более 150 000 евро для новых инвестиций“, привела пример Сепп.

Недвижимость всегда в цене