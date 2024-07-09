ЭКСПЕРТ | Какова разумная доля самофинансирования при оформлении жилищного кредита?
Бытует мнение, что при оформлении жилищного кредита разумнее всего договориться о предельно низкой доле самофинансирования. Тем не менее, некоторые покупатели жилья рассматривают увеличенный взнос как выгодную возможность вложить свободные средства.
„Приобретение жилья сопровождается, помимо самофинансирования, единовременными расходами, такими как плата за договор, нотариальные сборы и государственные пошлины, инвестиции в интерьер. Когда средств на все это не хватает, минимальный взнос вполне естественно становится единственным вариантом. Но если у вас отложено больше денег, увеличение доли самофинансирования в итоге увеличит и ваши сбережения“, подчеркнула руководитель кредитного отдела банка Holm Мари-Лийз Сепп.
Посильные платежи
По ее словам, самый непосредственный эффект от увеличенного взноса заключается в том, что покупателю жилья потребуется не такой большой кредит, а значит и месячные платежи будут меньше.
„Рост Euribor за последние несколько лет показал владельцам жилья, насколько сильно повышение процентных ставок может влиять на их ежемесячные расходы. Сочетание более высокой доли самофинансирования и меньшей суммы кредита приводит к снижению месячных платежей, что, несомненно, является эффективной страховкой от таких колебаний“, пояснила она.
Вторая и более важная причина заключается в том, что если владелец жилья, выбравший больший первоначальный взнос и взявший меньший кредит, однажды продаст эту недвижимость, у него останется больше денег на покупку и обустройство нового жилья.
„Если сравнить сегодняшние цены с ценами пятилетней давности, то медианные цены сделок выросли почти на 50%, причем в некоторых регионах цены на недвижимость даже удвоились. Например, если клиент, купивший в 2019 году квартиру за 150 000 евро с суммой самофинансирования 45 000, сумеет продать ее теперь за 250 000 евро, то после погашения остатка кредита у него останется более 150 000 евро для новых инвестиций“, привела пример Сепп.
Недвижимость всегда в цене
„Стабилизация инфляции, снижение Euribor и оживление экономики вновь приведут к росту потребления. Это может сопровождаться и оживлением рынка недвижимости. В целом инвестиции в недвижимость с годами приносят прибыль, в отличие от денег, лежащих на банковском счете, доходность которых может уменьшаться из-за инфляции и спонтанного потребления“, отметила Мари-Лийз Сепп.
По ее словам, для многих людей инвестиции в недвижимость являются наиболее предпочтительными, поскольку такое вложение средств считается более безопасным, чем например торговля на фондовом рынке. „Можно сказать, что с точки зрения безопасности инвестиции в недвижимость идут наравне со вкладами. Хотя последний год был триумфом вкладчиков благодаря повышению процентных ставок, инвесторы в секторе недвижимости наслаждаются хорошими доходами еще дольше. Всегда рассматривайте различные доступные варианты и консультируйтесь со специалистами, которые могут указать на плюсы и минусы каждого решения“, посоветовала эксперт банка Holm.