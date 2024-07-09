Близ Таллинна построят новые промышленные парки(1)
По мнению исполнительного директора самого крупного в Эстонии агентства недвижимости Uus Maa Ärikinnisvara Данела Талпсеппа, в окрестностях Таллинна сейчас остро не хватает земельных участков, на которых можно было бы построить большие промышленные и коммерческие здания, но в ближайшие годы будут завершены три-четыре очень крупных проекта, что улучшит ситуацию.
По словам Данела Талпсеппа, в окрестностях Таллинна уже много лет наблюдается дефицит земельных участков под строительство коммерческих и производственных площадей. „Если кто-то хочет построить сравнительно большое производственное или складское здание площадью, например, 10 тысяч квадратных метров, подходящих участков для этого будет крайне мало. На продажу выставлены в основном площади в старых строениях, но места для строительства новых нет. Несколько промышленных предприятий и застройщиков уже много лет ищут подходящее место“, — сказал Талпсепп.
„Бизнес все больше концентрируется в Таллинне и его окрестностях, то есть, в 3-4 крупных центрах притяжения, где обеспечена хорошая логистика и доступность рабочей силы. Узким местом является как отсутствие участков, так и переход земли в руки спекулянтов, что препятствует как местным, так и иностранным инвестициям“, – описал ситуацию Талпсепп.
„На самом деле, в окрестностях Таллинна есть пустующие земельные участки. Но там главным препятствием являются генеральные планировки самоуправлений, которые порой устанавливают необоснованные ограничения. И, конечно же, бюрократия. Например, если предприятие купит два соседних участка и захочет объединить разрешенные на них объемы строительства – на то, чтобы утвердить необходимые изменения, потребуются годы“, — сказал Талпсепп.
„В некоторых волостях рядом с Таллинном дела вообще не движутся. Коммуникация между ведомствами оставляет желать лучшего, и развитие зачастую зависит от видения одного конкретного чиновника. Во многих районах проекты развития именно поэтому необоснованно затянулись на десять и более лет“, – добавил Талпсепп.
По словам руководителя Uus Maa Ärikinnisvara, сейчас в нескольких крупных технопарках началось какое-то движение, что должно ослабить дефицит площадей в будущем. „Одним из ближайших к городу перспективных районов является Мяннику, где Silikaat Group принадлежит 28 гектаров и Maru Ehitus — 11 гектаров земли под застройку. Будущее этого района во многом зависит от интереса клиентов, который, несомненно, увеличится, если будет построена Таллиннская малая объездная дорога. Поскольку первоочередные логистические проблемы уже решены, то, к примеру, у Maru уже есть производственные и складские здания на стадии проектирования“, — сказал Талпсепп.
„На выезде из Таллинна по Пярнускому шоссе все более горячими районами становятся Ялгимяэ и Gate Tallinn, расположенные неподалеку от технопарка Тянассилма, там есть и земельные участки, и интерес к ним. Однако, в основном участки уже распроданы, а ценовые ожидания возросли до такой степени, что сделок сейчас заключается мало. В основном застройщики предпочитают дождаться подходящего клиента, для которого можно будет строить“, — добавил Талпсепп.
„Есть потенциал для развития и в волости Раэ, где цены ещё не успели подняться до потолка. Если в том же направлении, в Пеэтри, большая часть удачно расположенных участков уже продана, и цена земли под застройку с разрешением на строительство составляет 75-100 евро за квадратный метр, то в Юри потолок цен находится на нижней границе этого диапазона. Кроме того, в Юри строятся помещения большей площади с относительно разумной арендной платой (5,9-6,7 евро/м2), но интерес к ним незначительный“, — добавил Талпсепп.
„Самыми быстрыми темпами сейчас продвигается развитие коммерческо-промышленно-жилого района, расположенного вдоль Вана-Нарва мнт. между Таллинном и Маарду. Там уже построен Iru Ärikeskus, там будут построены 20- и 11- этажные дома-башни с гостевыми квартирами и бизнес-помещениями, логистический центр Selver и различные комплексы stock-office типа, объединяющие представительские, производственные и складские помещения“, — добавил Талпсепп.