Близ Таллинна построят новые промышленные парки

По словам Данела Талпсеппа, в окрестностях Таллинна уже много лет наблюдается дефицит земельных участков под строительство коммерческих и производственных площадей. „Если кто-то хочет построить сравнительно большое производственное или складское здание площадью, например, 10 тысяч квадратных метров, подходящих участков для этого будет крайне мало. На продажу выставлены в основном площади в старых строениях, но места для строительства новых нет. Несколько промышленных предприятий и застройщиков уже много лет ищут подходящее место“, — сказал Талпсепп.

„Бизнес все больше концентрируется в Таллинне и его окрестностях, то есть, в 3-4 крупных центрах притяжения, где обеспечена хорошая логистика и доступность рабочей силы. Узким местом является как отсутствие участков, так и переход земли в руки спекулянтов, что препятствует как местным, так и иностранным инвестициям“, – описал ситуацию Талпсепп.

„На самом деле, в окрестностях Таллинна есть пустующие земельные участки. Но там главным препятствием являются генеральные планировки самоуправлений, которые порой устанавливают необоснованные ограничения. И, конечно же, бюрократия. Например, если предприятие купит два соседних участка и захочет объединить разрешенные на них объемы строительства – на то, чтобы утвердить необходимые изменения, потребуются годы“, — сказал Талпсепп.

„В некоторых волостях рядом с Таллинном дела вообще не движутся. Коммуникация между ведомствами оставляет желать лучшего, и развитие зачастую зависит от видения одного конкретного чиновника. Во многих районах проекты развития именно поэтому необоснованно затянулись на десять и более лет“, – добавил Талпсепп.