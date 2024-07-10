ЭКСПЕРТ | Рост цен на недвижимость в Эстонии зависит от одного фактора

Игорь Хабал отметил, что, исходя из показателей роста, сейчас уже многие говорят о новом буме недвижимости на крупных рынках, который опрокинул прогнозы значительного числа аналитиков, основывающихся на влиянии высоких процентных ставок на цены. „И в Европе, и в США рынок недвижимости в целом на удивление силен, несмотря на высокие процентные ставки. В это же время, то есть в мае, медианные цены на квартиры в Эстонии упали в годовом исчислении на 10%, а в июне – на 5,8%. Возникает вопрос, почему у нас изменения требуют так много времени, и когда местный рынок снова начнет расти?“ — сказал Хабал.

„Цены на недвижимость в больших и богатых странах выросли в основном в результате совокупного воздействия трех факторов: иммиграции, готовности заемщиков идти на некоторые жертвы и сильной экономики. Иммиграция в богатые страны растет со скоростью почти 4% в год, и это приводит к росту цен как на жилье, так и на аренду. Например, население Австралии в результате иммиграции увеличивается на полмиллиона человек в год, что, по оценкам Goldman Sachs, приводит к увеличению цен на жилье примерно на пять процентов. За последние 10 лет население Эстонии также выросло за счет иммиграции, например, в прошлом году за счет миграции прибавилось более 5700 человек, что начинает оказывать все большее влияние и на наш рынок“, – сказал Хабал.