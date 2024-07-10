Ремонт и стройка
10.07.2024, 17:33

Arco Vara: цены на строительство начнут расти в 2025 году

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Shutterstock

С 2025 года ожидается очередное повышение цен на строительство, которое отразится и на потенциальных покупателях жилья через более высокие цены на новые квартиры, прогнозирует аналитик по недвижимости Arco Vara Михкель Элисте в июньском обзоре рынка, пишет dv.ee.

Цены на строительство несколько снизились с осени 2022 года из-за падения спроса, и эта тенденция, скорее всего, сохранится во второй половине 2024 года.

Несмотря на это, снижение цен на строительство было частично компенсировано повышением НСО, и на глобальном уровне с 2024 года вновь наблюдаются признаки скорого роста цен на сырье. Это, в сочетании со стабильным ростом заработной платы, вероятно, приведет к очередному повышению цен на строительство в 2025 году, что отразится и на потенциальных покупателях жилья через более высокие цены на новые квартиры.

Поэтому маловероятно, что в ближайшие годы доступность современного жилья значительно улучшится.

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