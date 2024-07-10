Arco Vara: цены на строительство начнут расти в 2025 году

Цены на строительство несколько снизились с осени 2022 года из-за падения спроса, и эта тенденция, скорее всего, сохранится во второй половине 2024 года.

Несмотря на это, снижение цен на строительство было частично компенсировано повышением НСО, и на глобальном уровне с 2024 года вновь наблюдаются признаки скорого роста цен на сырье. Это, в сочетании со стабильным ростом заработной платы, вероятно, приведет к очередному повышению цен на строительство в 2025 году, что отразится и на потенциальных покупателях жилья через более высокие цены на новые квартиры.