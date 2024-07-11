Эксперт: в следующем году Euribor может опуститься ниже 3%

„Если посмотреть на преобладающие ожидания на финансовом рынке, то в ближайшие год-два может быть принято еще несколько решений о снижении ставок“, – сказала Пехтер.

„По некоторым прогнозам, к концу следующего года процентные ставки могут опуститься даже ниже 2,5 %, но я не разделяю этого оптимизма – мы можем оказаться на этом уровне скорее годом позже. Конечно, мы все надеемся, что заемные средства подешевеют, но я все же предпочитаю принимать свои инвестиционные решения на основе более консервативных прогнозов“, – сказала Пехтер, подчеркнув, что это ее личное мнение, и она не призывает других ему следовать.