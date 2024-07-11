Эксперт: в следующем году Euribor может опуститься ниже 3%(3)
По мнению главы Bigbank Eesti и активного мелкого инвестора Йонны Пехтер, в течение следующего года межбанковская процентная ставка Euribor, связанная в Эстонии с жилищными кредитами, может упасть ниже 3% и достичь 2,75% к концу 2025 года, пишет rus.err.ee.
По словам Пехтер, решение Европейского центрального банка о снижении процентных ставок в июне заняло полгода, но, по крайней мере, теперь все движется в правильном направлении, сообщила пресс-служба Bigbank Eesti.
„Если посмотреть на преобладающие ожидания на финансовом рынке, то в ближайшие год-два может быть принято еще несколько решений о снижении ставок“, – сказала Пехтер.
„По некоторым прогнозам, к концу следующего года процентные ставки могут опуститься даже ниже 2,5 %, но я не разделяю этого оптимизма – мы можем оказаться на этом уровне скорее годом позже. Конечно, мы все надеемся, что заемные средства подешевеют, но я все же предпочитаю принимать свои инвестиционные решения на основе более консервативных прогнозов“, – сказала Пехтер, подчеркнув, что это ее личное мнение, и она не призывает других ему следовать.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.