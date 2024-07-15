Недвижимость
15.07.2024, 11:43

Карта недвижимости Таллинна: насколько подорожали квартиры в вашем районе?

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Studio MDF | Shutterstock

Äripäev нанес на карту сделки с квартирами, совершенные в Таллинне за последние десять лет, а также сравнил, как изменился уровень цен в различных районах, пишет dv.ee.

Почему во многих случаях количество сделок скачет?

На количество сделок в районах больше всего влияет завершение новых проектов. „Поскольку районы маленькие, то строительство нового жилого дома сразу же кардинально искажает статистику“, – объяснил партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

Влияние новых проектов на статистику района хорошо заметно, например, в районе Катлери в Ласнамяэ, где завершение строительства дома на почти три сотни квартир в 2018 году привело к более чем 260 сделкам. При этом за несколько лет до этого количество сделок составляло в среднем около 60 в год, и после завершения нового дома активность быстро вернулась к прежнему уровню.

В то же время количество сделок является хорошим индикатором того, где чаще и последовательнее строятся новые дома. Например, районы Каламая и Тонди явно лидируют с точки зрения новых проектов.

Читайте подробнее на dv.ee.

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