Карта недвижимости Таллинна: насколько подорожали квартиры в вашем районе?(2)
Почему во многих случаях количество сделок скачет?
На количество сделок в районах больше всего влияет завершение новых проектов. „Поскольку районы маленькие, то строительство нового жилого дома сразу же кардинально искажает статистику“, – объяснил партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
Влияние новых проектов на статистику района хорошо заметно, например, в районе Катлери в Ласнамяэ, где завершение строительства дома на почти три сотни квартир в 2018 году привело к более чем 260 сделкам. При этом за несколько лет до этого количество сделок составляло в среднем около 60 в год, и после завершения нового дома активность быстро вернулась к прежнему уровню.
В то же время количество сделок является хорошим индикатором того, где чаще и последовательнее строятся новые дома. Например, районы Каламая и Тонди явно лидируют с точки зрения новых проектов.