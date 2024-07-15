Карта недвижимости Таллинна: насколько подорожали квартиры в вашем районе?

Почему во многих случаях количество сделок скачет?

Влияние новых проектов на статистику района хорошо заметно, например, в районе Катлери в Ласнамяэ, где завершение строительства дома на почти три сотни квартир в 2018 году привело к более чем 260 сделкам. При этом за несколько лет до этого количество сделок составляло в среднем около 60 в год, и после завершения нового дома активность быстро вернулась к прежнему уровню.