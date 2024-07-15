В ближайшее время будут отчуждены последние земельные участки с правом застройки, находящиеся в собственности города
12 июля были подписаны договоры купли-продажи земельных участков с правом застройки, находящихся в собственности города, расположенные по адресу Палласти, 42 и Палласти, 52. Также в ближайшее время состоятся нотариальные подписания оставшихся договоров купли-продажи земельных участков.
13 июня этого года Таллиннское горсобрание приняло решение продать по решению земельные участки жилого назначения, обременённые правом квартирной застройки, находящиеся в Ласнамяэ в жилых районах Паэпарги и Палласти, а также в Хааберсти в жилом районе Савилийва. Помимо этого, решено продать права застройки в Хааберсти в жилых районах Савилийва и Аавику, а также в Пирита в жилых районах Маарьямяэ и Мяхе. До сих пор частные собственники пользовались данной недвижимостью на основании права застройки.
Вице-мэр Вильяр Яаму отметил, что речь идет о домах людей и застройщики неоднократно проявляли интерес к приобретению земли под жилыми домами. „В предыдущие годы город Таллинн отчуждал по решению земельные участки жилого назначения, обремененные правом застройки, в пользу владельцев права застройки по налогооблагаемой стоимости земли, поэтому, исходя из принципов равного обращения, и эти последние участки жилого назначения, обремененные правом застройки, следует отчуждать на таких же условиях“, – пояснил Яаму.
Указанные участки под зданиями, принадлежащие городу, отчуждаются, поскольку эта муниципальная собственность не нужна для общественных целей или для выполнения задач города. Кроме того, владельцы домов и квартирных товариществ выражали желание купить у города землю на протяжении долгого времени. Права застройки были установлены в разные периоды и для различных важных целей, актуальных в контексте того времени.
Город принял решение продать земельные участки по налогооблагаемой стоимости земли 2001 года, поскольку в результате очередной оценки земли налогооблагаемая стоимость земли значительно повышается с 1 января 2024 года. Налогооблагаемая стоимость земли отчуждаемых земельных участков выросла с 1 января 2024 года в среднем в 9,1 раза. Новые ежегодные платы за право застройки на земельных участках с целевым назначением жилой застройки, связанные с кадастровой стоимостью земли и вступающие в силу в Таллинне с 1 января 2025 года, увеличатся в среднем в 9,7 раза. Выкупив землю под жилыми домами, владельцы квартир смогут из права квартирной застройки образовать квартирную собственность, и в дальнейшем не быть обязанными платить городу плату за право застройки.
„Я поддержал скорейшее завершение этого процесса, потому что речь идет о домах людей – наших горожан – и введение новых ставок земельного налога означает значительное увеличение ежегодной платы за право застройки для застройщиков со следующего года, поэтому данный вопрос необходимо решить в срочном порядке, – отметил Яаму. – Я всегда выступаю за благополучие людей и улучшение условий жизни“.