В ближайшее время будут отчуждены последние земельные участки с правом застройки, находящиеся в собственности города

13 июня этого года Таллиннское горсобрание приняло решение продать по решению земельные участки жилого назначения, обременённые правом квартирной застройки, находящиеся в Ласнамяэ в жилых районах Паэпарги и Палласти, а также в Хааберсти в жилом районе Савилийва. Помимо этого, решено продать права застройки в Хааберсти в жилых районах Савилийва и Аавику, а также в Пирита в жилых районах Маарьямяэ и Мяхе. До сих пор частные собственники пользовались данной недвижимостью на основании права застройки.

Вице-мэр Вильяр Яаму отметил, что речь идет о домах людей и застройщики неоднократно проявляли интерес к приобретению земли под жилыми домами. „В предыдущие годы город Таллинн отчуждал по решению земельные участки жилого назначения, обремененные правом застройки, в пользу владельцев права застройки по налогооблагаемой стоимости земли, поэтому, исходя из принципов равного обращения, и эти последние участки жилого назначения, обремененные правом застройки, следует отчуждать на таких же условиях“, – пояснил Яаму.

Указанные участки под зданиями, принадлежащие городу, отчуждаются, поскольку эта муниципальная собственность не нужна для общественных целей или для выполнения задач города. Кроме того, владельцы домов и квартирных товариществ выражали желание купить у города землю на протяжении долгого времени. Права застройки были установлены в разные периоды и для различных важных целей, актуальных в контексте того времени.