Недвижимость
16.07.2024, 09:54

Бурный рост и стагнация. В каких районах Таллинна самый большой спрос на квартиры?

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: JSF15photo | Shutterstock

За последнее десятилетие жители столицы разбирали квартиры в Каламая как горячие пирожки. Девелоперы же как следует проявляли себя в Хааберсти – земли-то много. Квартиры в каких районах Таллинна наиболее востребованы сейчас, и где специалисты видят перспективы на будущее, рассказал dv.ee.

Одним из самых привлекательных районов для покупателей жилья уже давно является Каламая. Исторические здания там сносятся один за другим, а на старых промышленных и портовых территориях возводятся новые.

Если в 2013 году в Каламая было продано 282 квартиры, то в прошлом году – 681, следует из опубликованной сегодня большой карты жилой недвижимости Äripäev, на которой можно увидеть количество сделок с квартирами и изменение цен в различных районах Таллинна за последние десять лет.

„Это самый востребованный район“, – считает эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк, который еще в 2010 году считал Каламая районом номер один в столице. Развитие порта Ноблесснер стало основным драйвером развития всего региона, однако новые квартиры появлялись и в кварталах Вольта и Кюти, отмечает Тоомпарк.

Читайте подробнее на dv.ee.

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