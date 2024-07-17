Государство выделит 15 млн евро на реновацию жилья в Ида-Вирумаа

„Улучшение состояния многоквартирных домов в Ида-Вирумаа является приоритетом для государства, поскольку в этом уезде потребность в реновации значительно выше, чем в других местах. Я рад отметить, что наши совместные усилия с местными самоуправлениями по повышению осведомленности дали результат, так как поддержка на реновацию на сумму 9,4 миллиона евро была практически полностью востребована за полгода. Готовность жилищных товариществ в Ида-Вирумаа улучшать свои условия проживания возросла, что является важным шагом для развития всего региона“, – заявил министр климата Кристен Михал.

Подобно январскому этапу поддержки, и на осеннем этапе временно будут повышенные ставки поддержки. В случае комплексной реконструкции ставка поддержки составит 70%. Ставка в 80% предусмотрена для установки лифтов, реконструкции на основе соседских сообществ и заводской реконструкции. Увеличена также поддержка на разработку строительных проектов и оказание услуг строительного надзора, которая в случае комплексной реконструкции составляет теперь не 50%, а также 70–80% в зависимости от вида реконструкции.

Так как одной из целей такой поддержки является комплексное улучшение жилой среды в Ида-Вирумаа, список поддерживаемых действий и требований к проектам будет дополнен. В новом этапе также будут поддерживаться действия по благоустройству дворов, включая установку озеленения и освещения.

Поскольку реконструкционные работы все чаще проводятся комплексным решениям, которые со временем работы стали сложнее, масштабнее и дороже, Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) поможет жилищным товариществам в организации тендеров. EIS также предлагает возможность прямого кредита для реновации многоквартирных домов в случае, если банк, например, не предоставляет кредит.