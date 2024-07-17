Ремонт и стройка
17.07.2024, 16:18

Государство выделит 15 млн евро на реновацию жилья в Ида-Вирумаа

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Nik Waller Productions | Shutterstock

Министр климата направил сегодня на согласование проект, в рамках которого жилищным товариществам Ида-Вирумаа выделят 15 миллионов евро на реновацию. Это второй этап поддержки, направленный на Ида-Вирумаа в этом году. Этап откроется предположительно в конце сентября и будет предназначен для комплексной реконструкции многоквартирных домов. Поддержка финансируется из Фонда справедливого перехода Европейского Союза.

„Улучшение состояния многоквартирных домов в Ида-Вирумаа является приоритетом для государства, поскольку в этом уезде потребность в реновации значительно выше, чем в других местах. Я рад отметить, что наши совместные усилия с местными самоуправлениями по повышению осведомленности дали результат, так как поддержка на реновацию на сумму 9,4 миллиона евро была практически полностью востребована за полгода. Готовность жилищных товариществ в Ида-Вирумаа улучшать свои условия проживания возросла, что является важным шагом для развития всего региона“, – заявил министр климата Кристен Михал.

Подобно январскому этапу поддержки, и на осеннем этапе временно будут повышенные ставки поддержки. В случае комплексной реконструкции ставка поддержки составит 70%. Ставка в 80% предусмотрена для установки лифтов, реконструкции на основе соседских сообществ и заводской реконструкции. Увеличена также поддержка на разработку строительных проектов и оказание услуг строительного надзора, которая в случае комплексной реконструкции составляет теперь не 50%, а также 70–80% в зависимости от вида реконструкции.

Так как одной из целей такой поддержки является комплексное улучшение жилой среды в Ида-Вирумаа, список поддерживаемых действий и требований к проектам будет дополнен. В новом этапе также будут поддерживаться действия по благоустройству дворов, включая установку озеленения и освещения.

Поскольку реконструкционные работы все чаще проводятся комплексным решениям, которые со временем работы стали сложнее, масштабнее и дороже, Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) поможет жилищным товариществам в организации тендеров. EIS также предлагает возможность прямого кредита для реновации многоквартирных домов в случае, если банк, например, не предоставляет кредит.

По сравнению с другими уездами интерес жилищных товариществ Ида-Вирумаа к поддержке на реконструкцию в предыдущие годы был исключительно низким. Для улучшения ситуации государство решило направить в этот регион в общей сложности 25 миллионов евро, чтобы активизировать рынок реновации в Ида-Вирумаа. В дальнейшем поддержка будет предоставляться на обычных условиях.

Первый этап подачи ходатайств на сумму 9,4 миллиона евро из Европейского фонда восстановления и устойчивости был открыт в январе, и к настоящему времени подано ходатайств на сумму 9,2 миллиона евро. Из этой суммы 7,8 миллиона евро предназначены для комплексной реконструкции девяти многоквартирных домов в Силламяэ и уездах Йыхви, Тойла и Люганузе. На сумму 1,4 миллиона евро планируется частичная реконструкция 11 многоквартирных домов в Нарве, Кохтла-Ярве и уездах Йыхви и Алутагузе.

Второй этап подачи ходатайств на сумму 15 миллионов евро будет открыт из бюджета Фонда справедливого перехода Европейского Союза. Период реализации проектов заканчивается не позднее 31 августа 2026 года.

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