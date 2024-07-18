18.07.2024, 09:08
Аналитик – о рынке недвижимости: в Ласнамяэ много неиспользованных возможностей
Если открыть Google Maps, то на спутниковых снимках видны пустые районы Паэвялья и Лоопеалсе, где есть возможности для развития новой недвижимости, пояснил Кург в эфире утренней программы радио Äripäev.
По его словам, множество незастроенных территорий также есть на границе Ласнамяэ.
По мнению Курга, в ближайшие годы золотое кольцо Таллинна расширится еще больше. Например, районы Лагеди и Лоо в ближайшие годы будут активно развиваться, считает он.