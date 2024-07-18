Недвижимость
18.07.2024, 09:08

Аналитик – о рынке недвижимости: в Ласнамяэ много неиспользованных возможностей

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Viktoria Kytt | Shutterstock

Центр Таллинна вскоре будет полностью застроен, при этом в Ласнамяэ есть множество возможностей, которые могут привлечь внимание застройщиков, считает аналитик рынка недвижимости Кристьян Кург, пишет dv.ee.

Если открыть Google Maps, то на спутниковых снимках видны пустые районы Паэвялья и Лоопеалсе, где есть возможности для развития новой недвижимости, пояснил Кург в эфире утренней программы радио Äripäev.

По его словам, множество незастроенных территорий также есть на границе Ласнамяэ.

По мнению Курга, в ближайшие годы золотое кольцо Таллинна расширится еще больше. Например, районы Лагеди и Лоо в ближайшие годы будут активно развиваться, считает он.

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