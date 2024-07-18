Хорошая новость для обладателей жилищных кредитов: Euribor достиг самого низкого показателя этого года

Еще ниже опустилась 12-месячная ставка Euribor, упав до 3,506%. Трехмесячная ставка Euribor составляет 3,674%.

Сегодня соберется совет Европейского центрального банка, который, как ожидается, на этот раз не будет снижать процентные ставки. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, единогласно сочли, что ставка по вкладам останется на уровне 3,75%.

Большинство аналитиков прогнозируют в этом году в общей сложности два снижения процентных ставок на 0,25 процентных пункта – в сентябре и декабре. Небольшая группа аналитиков ожидает только одного снижения ставок в этом году.

Чтобы инфляция вернулась к запланированному Европейским центральным банком целевому уровню в 2%, центробанк надеется, что рост заработной платы в еврозоне замедлится, маржи прибыли уменьшатся, а производительность повысится - сложное взаимодействие, которое может не сработать так, как ожидается, пишет Bloomberg.

Решение о новом снижении процентной ставки может быть принято центральным банком на сентябрьском заседании. Экономисты считают, что это, скорее всего, будет падение на 0,25 процентных пункта. К этому времени также станет ясно, как поступит Федеральная резервная система США и продолжится ли снижение процентных ставок по ту сторону океана.