ЭКСПЕРТ | Наибольшим спросом на рынке аренды новостроек пользуются 3-комнатные квартиры

„Если сравнить доход с квадратного метра, то месячная плата за аренду трехкомнатной квартиры в престижной новостройке в непосредственной близости от центра города должна быть примерно на пятую выше, чем двухкомнатной, но, на самом деле, разница может быть значительно больше“, – комментирует консультант 1Partner и приводит пример – найти арендатора для новой двухкомнатной квартиры с ежемесячной платой в 800 евро может быть значительно сложнее, чем для трехкомнатной в этом же доме за 1300-1500 евро.

Хелена-Лаура Лесмент поясняет, что инвесторами сдаваемой в аренду недвижимости за последние пять лет было приобретено большое количество двухкомнатных квартир, а это привело к переизбытку предложений в этом классе, поэтому владельцам придется либо набраться терпения, либо снизить цены, уменьшив ожидаемый доход. „Новых трехкомнатных квартир на рынке аренды явно меньше, и даже наблюдается небольшой их дефицит“, – говорит Лесмент, подчеркивая, что это касаются квартир, расположенных в более новых домах. По словам эксперта, спрос на трехкомнатные квартиры формирует отдельная группа семей, которые до сих пор откладывали покупку нового дома, потому что не хотели идти на компромисс в отношении качества повседневной жизни.

Независимо от площади, на рынке аренды преимущество имеют квартиры, обставленные с привлечением профессиональных дизайнеров. „Ожидания людей как к дизайну, так и к качеству интерьера значительно выше, чем пять-десять лет назад“, – подчёркивает опытный консультант.

В случае с более старыми квартирами, сдаваемыми в аренду и расположенными в так называемых „спальных“ районах, 2-комнатная квартира за 400-450 евро по-прежнему остается очень востребованным товаром. „Такого ажиотажа как два года назад, когда за короткий промежуток времени в столицу Эстонии прибыло несколько десятков тысяч военных беженцев, сейчас конечно нет, но и сейчас поиск арендатора не должен занять слишком много времени“, — комментирует Хелена-Лаура Лесмент.