Bigbank: рынок жилищных кредитов оживился во всех странах Балтии, но больше всего – в Эстонии

По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, все показатели рынка жилищного кредитования сильно выросли по сравнению с прошлым годом. Наибольший скачок количества договоров во втором квартале произошёл в Латвии, где договоров было заключено почти в три раза (то есть на 194%) больше, чем за тот же период прошлого года, в Эстонии этот показатель увеличился более чем в два раза (на 129%), а в Литве немного менее чем в два раза (на 85%).

„Люди стали более решительными в отношении покупок, их кредитоспособность повышается, и отложенные на время решения о приобретении жилья снова становится всё более и более актуальным“, – прокомментировала сложившуюся ситуацию Йонна Пехтер и добавила, что, если сравнивать второй квартал этого года с первым, то все показатели, связанные с новыми жилищными кредитами, также демонстрируют явную тенденцию к росту.

По сравнению с предыдущим годом, суммы кредитов увеличились примерно на треть как в Эстонии (35%), так и в Латвии (29%), тогда как в Литве рост оказался более скромным – на 8%. Самые смелые инвестиции при покупке нового жилья делают жители Эстонии, у которых средняя сумма кредита (143 тысячи евро) более чем в два раза превышает соответствующий показатель у латышей (67 тысяч евро).

„Понятно, что это связано и с общей ситуацией на рынке недвижимости. Так например в Риге уже много лет явно доминируют старые и дешёвые квартиры вторичного рынка, а в Таллинне завершилось строительство довольно большого количества новостроек“, — пояснила Пехтер, отметив, что растущий интерес к новым домам, скорее всего, приведёт к увеличению средней суммы кредита.