Управляющий разъясняет: причины, по которым жильцы дома косо смотрят на управляющего

„Первым и самым важным следует отметить, конечно, что управляющий должен уметь хорошо общаться. В общении с десятками товариществ и сотнями разных жильцов управляющий должен быть как хамелеон, чтобы успешно ладить с людьми с любым характером. Если фирма по благоустройству не смогла хорошо обучить свой обслуживающий персонал, к которому, естественно, относятся и управляющие, то это, конечно, камень в огород поставщика услуг“, – сказал Тыниссон. „К сожалению, всегда найдется какой-нибудь жилец, который устроит конфликт на весь дом даже тогда, когда на письмо, отправленное управляющему в субботу ночью, не получит ответ в течение часа“, – добавил он.

Второй причиной Тыниссон называет эмоциональность. „Жильцы смотрят на дом как на домашний очаг, а управляющий – глазами профессионала. Мы же все понимаем, что если в слякотную погоду даже одна семья поднимется по лестнице на четвертый этаж, то весь подъезд, несмотря на уборку час назад, опять станет грязным. Для следующего жильца дом будет неубранным и автоматически ответственным становится управляющий, хотя ни один жилец не в состоянии платить за уборку каждый час“, – поясняет он.

Третьей причиной, разумеется, являются деньги. „В основном жильцы дома понимают, что протекающую трубу необходимо отремонтировать, однако почти в каждом доме найдется самодеятельный мастер без всякой квалификации, который готов в свободное время за сотню евро хоть все трубы в доме заменить, чтобы заработать себе немного денег на пиво. Конечно, управляющий заблокирует деятельность такого рода специалистов, и иногда это приводит к довольно серьезному недовольству, особенно если мастер является отцом или супругом члена правления“, – приводит пример Тыниссон.