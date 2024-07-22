Управляющий разъясняет: причины, по которым жильцы дома косо смотрят на управляющего
Довольно часто жильцы относятся к управляющему домом несколько свысока, иногда даже с некоторым пренебрежением. Исполнительный директор Pindi Kinnisvarahaldus Рональд Тыниссон приводит наиболее распространенные причины того, почему это происходит.
„Первым и самым важным следует отметить, конечно, что управляющий должен уметь хорошо общаться. В общении с десятками товариществ и сотнями разных жильцов управляющий должен быть как хамелеон, чтобы успешно ладить с людьми с любым характером. Если фирма по благоустройству не смогла хорошо обучить свой обслуживающий персонал, к которому, естественно, относятся и управляющие, то это, конечно, камень в огород поставщика услуг“, – сказал Тыниссон. „К сожалению, всегда найдется какой-нибудь жилец, который устроит конфликт на весь дом даже тогда, когда на письмо, отправленное управляющему в субботу ночью, не получит ответ в течение часа“, – добавил он.
Второй причиной Тыниссон называет эмоциональность. „Жильцы смотрят на дом как на домашний очаг, а управляющий – глазами профессионала. Мы же все понимаем, что если в слякотную погоду даже одна семья поднимется по лестнице на четвертый этаж, то весь подъезд, несмотря на уборку час назад, опять станет грязным. Для следующего жильца дом будет неубранным и автоматически ответственным становится управляющий, хотя ни один жилец не в состоянии платить за уборку каждый час“, – поясняет он.
Третьей причиной, разумеется, являются деньги. „В основном жильцы дома понимают, что протекающую трубу необходимо отремонтировать, однако почти в каждом доме найдется самодеятельный мастер без всякой квалификации, который готов в свободное время за сотню евро хоть все трубы в доме заменить, чтобы заработать себе немного денег на пиво. Конечно, управляющий заблокирует деятельность такого рода специалистов, и иногда это приводит к довольно серьезному недовольству, особенно если мастер является отцом или супругом члена правления“, – приводит пример Тыниссон.
Четвертой причиной Тыниссон называет прозрачность. „Это двустороннее движение. Задачей управляющего является в деталях разъяснить, что и для какой цели делается, но представители дома должны быть способны в той же мере размышлять вместе. Если одна сторона чего-то не разъяснит, а другая чего-то не услышит, то легко могут возникнуть разногласия“, – сказал он.
Тыниссон считает, что для решения всех вышеупомянутых проблем на самом деле существует простой рецепт – постоянное и абсолютно прозрачное общение, которое фиксируется также в переписке. „Кроме того, для масштабных работ нужно организовать закупки, при необходимости напомнить логику оценивания услуги. Понятно, что обеим сторонам следует помнить, что, с одной стороны, получают столько, сколько платят, а с другой стороны, плательщик имеет право понимать, что и сколько он вправе получать, хотя цель у обеих сторон одна: чтобы дом был в хорошем состоянии и срок его жизни был как можно более продолжительным“, – заключил Тыниссон.