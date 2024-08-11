11.08.2024, 21:16
ДО И ПОСЛЕ | Смотрите, как разрослись пригороды Таллинна за последние несколько лет и какие из них самые популярные(3)
Эксперты и главы поселений настроены негативно
В так называемом „золотом кольце“ вокруг столицы живет почти на 50% больше людей, чем девять лет назад. По сравнению с самой столицей это пятикратный рост населения, пишет Eesti Ekspress.
В то время как большинство людей, переезжающих на окраины города, работают в Таллинне и, довольные жизнью, не хотят возвращаться обратно, эксперты смотрят на ситуацию более критично: в результате вырастают поселения, функционально не связанные с окружающей средой. Процесс, когда люди, работающие в городе, переезжают все дальше и дальше от его центра, называется хаотичной урбанизацией.
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