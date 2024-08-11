ДО И ПОСЛЕ | Смотрите, как разрослись пригороды Таллинна за последние несколько лет и какие из них самые популярные

В то время как большинство людей, переезжающих на окраины города, работают в Таллинне и, довольные жизнью, не хотят возвращаться обратно, эксперты смотрят на ситуацию более критично: в результате вырастают поселения, функционально не связанные с окружающей средой. Процесс, когда люди, работающие в городе, переезжают все дальше и дальше от его центра, называется хаотичной урбанизацией.