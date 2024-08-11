Недвижимость
11.08.2024, 21:16

ДО И ПОСЛЕ | Смотрите, как разрослись пригороды Таллинна за последние несколько лет и какие из них самые популярные

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Эксперты и главы поселений настроены негативно

В так называемом „золотом кольце“ вокруг столицы живет почти на 50% больше людей, чем девять лет назад. По сравнению с самой столицей это пятикратный рост населения, пишет Eesti Ekspress.

В то время как большинство людей, переезжающих на окраины города, работают в Таллинне и, довольные жизнью, не хотят возвращаться обратно, эксперты смотрят на ситуацию более критично: в результате вырастают поселения, функционально не связанные с окружающей средой. Процесс, когда люди, работающие в городе, переезжают все дальше и дальше от его центра, называется хаотичной урбанизацией.

„У нее есть долгосрочные последствия и риски: получается, что из-за благополучия одних людей страдают другие“, — говорит Тынис Арьюс, бывший тартуский архитектор, а ныне эксперт по устойчивому развитию в компании Miltton.

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