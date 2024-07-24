Мечтаете зимовать на юге? Kinnisvara24 открыл раздел объявлений о недвижимости за границей

„В последние месяцы с нами связывались многие жители Эстонии и местные предприятия, владеющие недвижимостью за границей, которые хотели бы продать или сдать ее в аренду своим соотечественникам. Кроме того, возрос и интерес эстонцев к предложениям зарубежной недвижимости“, - объяснил создание нового раздела объявлений исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. До сих пор людям приходилось искать и распространять информацию о продаже и аренде зарубежной недвижимости в группах социальных сетей и на зарубежных порталах, куда жители Эстонии заходят нечасто.

Цель Kinnisvara24 не заключается в том, чтобы массово размещать объявления с зарубежных порталов на своем сайте. „Наш новый раздел зарубежной недвижимости – это среда, где жители Эстонии могут покупать, продавать или арендовать недвижимость за границей. Мы предлагаем возможность общаться напрямую с владеющим недвижимостью соотечественником, репутацию которого можно проверить, который знает особенности рынка и законодательство страны, где находится недвижимость, и с которым проще заключить сделку на родном языке“, - пояснил Уйбомяэ. По его словам, новый раздел сайта также предоставляет живущим за границей эстонским маклерам отличную возможность предлагать свои объекты жителям страны.

Уйбомяэ отметил, что новый раздел сайта приняли весьма положительно. На данный момент там больше всего предложений с Кипра и из Дубая, но также представлены такие экзотические страны, как Доминиканская Республика и Объединенные Арабские Эмираты. „Очень интересно увидеть, в насколько разнообразных уголках мира жители Эстонии занимаются недвижимостью“, - сказал руководитель портала.

Если говорить о предложениях, представленных на портале сейчас, то самая доступная недвижимость находится в Грузии , где цены на квартиры в новостройках начинаются от 38 500 евро. В то же время на портале есть и 7-комнатная вилла в Дубае стоимостью более 3,8 миллиона евро. Впрочем, в Дубае можно купить квартиру в новом доме и за 150 000 евро.