ФОТО | В роскошном девелоперском комплексе Мариенхольм отпраздновали праздник стропил

Проект Мариенхольм в ближайшие годы создаст в Хаапсалу новую комплексную жилую среду на всем полуострове, расположенном на левом берегу бухты Суур-Вийк. Всего здесь планируется построить 150 новых прибрежных жилищ, причалы для лодок, общественную парковку, ресторан, яхтенную гавань и новый спа-отель высшего класса.

Квартиры в этом проекте будут эксклюзивными по меркам всей Эстонии: они будут расположены всего в паре десятков метров от моря, и из всех окон всей квартиры будут открываться панорамные виды на море. Цены на более компактные квартиры начинаются от 180 тысяч евро.

Исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте говорит: „Радостно осознавать, что наше большое видение достигло первого зримого результата – здания достигли своей полной высоты. Здесь хорошо видно, что девелопер с собственным видением, мощная строительная компания и ориентированная на решения городская управа – это основа для реализации выдающихся проектов“.

„Также приятно строить проекты, от которых у людей сияют глаза, и здесь это происходит в буквальном смысле, поскольку из каждого окна каждой квартиры открывается блистательный вид на море“, – добавляет Люйсте.

Член правления Mitt & Perlebach Кристьян Митт отмечает: „Строительный процесс всегда полон проблем и непростых задач, в том числе и здесь, в Хаапсалу, где крупные проекты реализуются не так часто. Найти субподрядчиков было довольно сложно, но как опытные строители мы преодолели эти трудности, и до сих пор строительство шло в очень хорошем темпе. Комплекс Мариенхольм, расположенный прямо на берегу моря, несомненно, является особым проектом, и мы идем по графику, чтобы объявить о завершении его строительства следующей весной“.

Дома будут сданы весной 2025 года.