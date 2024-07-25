В Эстонии выплаты по жилищному кредиту почти в два раза выше, чем у наших южных соседей

При сравнении статистики жилищных кредитов Citadele за первое полугодие этого года с данными за первое полугодие 2023 года, становится ясно, что за год средняя сумма жилищного кредита в Эстонии и Латвии осталась на том же уровне, а вот в Литве снизились и средняя сумма кредита, и средний ежемесячный платеж по кредиту. Средняя сумма жилищного кредита Citadele в Эстонии в прошлом году оставалась на уровне около 160 000 евро, но сейчас она снизилась до 156 000 евро. В то же время средняя сумма кредита в Литве за год упала со 145 000 евро до 116 000 евро. В Латвии средняя сумма кредита в этом полугодии останется на уровне 80 000 евро.

„В Эстонии здесь, очевидно, играет свою роль тот факт, что доля новостроек на рынке снизилась, и из-за более высоких цен они доступны не всем, поэтому люди предпочитают более дешевые квартиры на вторичном рынке“, - сказала руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.

Средние ежемесячные платежи клиентов Citadele в Эстонии также значительно выше, чем у соседей – почти в два раза выше, чем в Латвии. В этом году средний ежемесячный платеж в Эстонии составляет 1015 евро, а в Латвии – всего 519 евро. В Литве средняя сумма платежа составляет 688 евро.

Хакиайнен пояснила, что одной из причин того, почему средняя сумма кредита и ежемесячный платеж в Эстонии значительно выше, чем у соседей, является тот факт, что клиенты Citadele в Латвии и Литве в основном берут кредиты на покупку своего первого жилья. В Эстонии же наибольшее количество сделок приходится на те, где приобретаемая недвижимость не является первым жильем клиента. „Как правило, при покупке первого жилья суммы меньше, и только потом, когда, например, меньшую квартиру обменивают на большую, цены начинают расти“, - отметила Хакиайнен. Также, по ее словам, недвижимость в Латвии в целом дешевле: „Если сравнить среднюю цену квадратного метра квартир в Таллинне и Риге в мае этого года, разница будет четырехкратной“, - заявила Хакиайнен.

При сравнении данных первого полугодия этого года с аналогичным периодом 2023 года, статистика Citadele также показывает, что процент молодых людей среди заемщиков жилищного кредита увеличился во всем Балтийском регионе. „Если, например, в прошлом году в Эстонии 17% получателей жилищного кредита были в возрасте от 20 до 29 лет, то в первой половине этого года их доля выросла до 28%. Аналогичная тенденция отмечается в Латвии и Литве“, - отметила Хакиайнен. По ее словам, причину можно найти в июньском решении Европейского центробанка о снижении процентных ставок, что, в свою очередь, влияет на ставку Euribor: „Это также подталкивает молодых людей быть активнее на рынке кредитования – они более заинтересованы в получении жилищных кредитов“.