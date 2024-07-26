Эксперт: для покупателей праздник на рынке недвижимости продолжается

По корригированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в мае составлял 2 282 евро за кв. м.

Если в мае в индексированных городах было совершено в целом 1 154 сделки с квартирной собственностью, то в июне их количество составило 953. По словам партнера по продажам Pindi Kinnisvara Пеэпа Соомана, выход из длительного экономического спада требует времени, и увеличение количества предложений и снижение спроса являются естественным ходом вещей. „10 лет на рынке доминировали продавцы и оставляли с носом семьи, выбравшие новый дом, если кто-нибудь предлагал им хотя бы на тысячу евро больше. Теперь же сложилась противоположная ситуация – покупатели диктуют, как будет складываться ситуация, и если речь идет о не слишком выдающейся недвижимости, то продавца попросту загоняют в угол и ставят перед фактом: либо сделка состоится по желаемой цене, либо ее вообще не будет“, – пояснил он.

Сооман добавил, что достаточно устойчивым положение на рынке назвать нельзя. „Стабильным является такой рынок, когда покупатели и продавцы вместе ищут взаимоприемлемые решения, а не ситуация, когда одна сторона компостирует мозги другой. Такое мы тоже видели, но в турбулентной Эстонии привычно с размаха повернуть или в хорошую сторону, или с той же силой в плохую. Я уверен, что точку равновесия мы увидим только в следующем году, а в нынешнем – праздник для покупателей продолжится“, – добавил он.

По сравнению с предыдущим пиком цен в декабре 2023 года индекс расположен ниже на 15%. При сопоставлении с самым низким показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi расположен на 269% выше.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем двадцатилетней истории.