Самое время для реновации дома: Kredex распределит 160 млн евро пособий

“Теперь и квартирные товарищества тех регионов, где ставка пособия при обычной реновации составляла 50%, могут делать осознанный выбор в пользу реновации на основе заводских комплектов, потому что из-за увеличенной ставки пособия теперь и там более разумно производить такую реконструкцию. Перестройка с использованием заводских комплектов является более качественным и эффективным решением, а также представляет собой самый доступный вариант в любой точке Эстонии“, — говорит председатель правления Эстонского союза производителей деревянных домов Мартин Тальтс.