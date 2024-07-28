Самое время для реновации дома: Kredex распределит 160 млн евро пособий
Реновация – лучший способ продлить срок службы многоквартирного дома и снизить расходы на электроэнергию. Сегодня на стадии согласования находятся два проекта постановления министра климата, согласно которым расходы на повышение энергоэффективности многоквартирных домов могут быть компенсированы в размере 55%, а в Ида-Вирумаа – до 80%.
“Теперь и квартирные товарищества тех регионов, где ставка пособия при обычной реновации составляла 50%, могут делать осознанный выбор в пользу реновации на основе заводских комплектов, потому что из-за увеличенной ставки пособия теперь и там более разумно производить такую реконструкцию. Перестройка с использованием заводских комплектов является более качественным и эффективным решением, а также представляет собой самый доступный вариант в любой точке Эстонии“, — говорит председатель правления Эстонского союза производителей деревянных домов Мартин Тальтс.