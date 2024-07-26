Шестимесячный Euribor опустился до самой низкой за год с небольшим отметки

Ниже этого уровня последний раз Euribor был 9 мая 2023 года - 3,08%.

На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита - 20-30 лет. Если шестимесячный Euribor повышается на один процентный пункт, то это в среднем означает увеличение ежемесячного платежа по кредиту на 55-60 евро.

В банке LHV не исключают, что шестимесячный Euribor к концу 2025 года снизится до 2,5%.