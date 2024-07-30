Продать дом президента Арнольда Рюйтеля в Нымме на аукционе не удалось

На аукционе, который завершился во вторник, 30 июля, был выставлен на продажу каменный дом, построенный в 1950-х годах с пристройкой 1993 года.

Площадь дома, нуждающегося в капитальном ремонте, составляет 298 квадратных метров, в подвале есть гараж, сауна и котельная. Площадь участка составляет чуть менее 3500 квадратных метров. Согласно целевому назначению, это земля для общественных зданий.

Согласно общей планировке района Нымме, здание является ценным объектом и должно быть сохранено.

Стартовая цена аукциона составляла 585 000 евро, задаток – 25 000 евро. К установленному сроку не было получено ни одной заявки.

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