Продать дом президента Арнольда Рюйтеля в Нымме на аукционе не удалось(8)
Компания Riigi Kinnisvara AS искала на аукционе покупателя на частный дом в Нымме в Таллинне, в котором жил президент Арнольд Рюйтель. Начальная цена была 585 000 евро, но к установленному сроку не поступило ни одного предложения.
На аукционе, который завершился во вторник, 30 июля, был выставлен на продажу каменный дом, построенный в 1950-х годах с пристройкой 1993 года.
Площадь дома, нуждающегося в капитальном ремонте, составляет 298 квадратных метров, в подвале есть гараж, сауна и котельная. Площадь участка составляет чуть менее 3500 квадратных метров. Согласно целевому назначению, это земля для общественных зданий.
Согласно общей планировке района Нымме, здание является ценным объектом и должно быть сохранено.
Стартовая цена аукциона составляла 585 000 евро, задаток – 25 000 евро. К установленному сроку не было получено ни одной заявки.
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