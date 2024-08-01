Какие новостройки сегодня продаются? Рассказывает эксперт

Партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что в более трудных экономических условиях цена, разумеется, является первым аргументом, который ведет к сделке. „Если застройщик проводит кампанию скидок на 20%, то это подведет цену новой квартиры уже слишком близко к ценам вторичного рынка, чтобы отказаться от покупки. К сожалению, от такого снижения цен вся прибыль от проекта пропадет, поэтому об устойчивом развитии говорить не приходится“, – сказал Сооман.

„В благоприятные времена, когда товар, образно говоря, сам себя продавал, многие испытывали большое искушение, чтобы просто построить дом и потом быстро продать его по частям. Именно такие застройщики сейчас вынуждены достаточно ощутимо играть с ценами“, – сказал Сооман.

„Есть и такие застройщики, которые и в хорошие времена прилагали усилия, развивали городское пространство, создавали жилую среду, думали о благополучии будущих жильцов и инвестировали время и деньги в развитие продукта, по-настоящему целостного и дружелюбного к потребителю. Они продают не просто четыре стены, но и все остальное, что находится за этими стенами. Эти застройщики до сих пор не имеют больших проблем, так как каждый новый счастливый жилец как магнит привлекает новых покупателей, поскольку проект с хорошим имиджем значительно лучше удерживает цену“, – пояснил он.

„Merko, Hepsor, Liven, Bonava и еще некоторые застройщики всегда старались быть на шаг впереди рынка, и сегодня у них по сравнению с другими застройщиками значительное преимущество, поскольку они продают не голый бетон, а дома с большой буквы. Такая направленность, над которой еще пару лет назад многие подшучивали как над бессмысленной расточительностью, обеспечивает им в нынешней ситуации по-прежнему приличный доход“, – добавил Сооман.

Выходящим на рынок застройщикам Сооман посоветовал бы в дополнение к качеству строительства, в первую очередь, сосредоточиться и на жилой среде в целом, а также сформировать однозначно ясный и понятный имидж как словом, так и делом.