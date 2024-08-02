Рынок аренды находится под влиянием западноевропейских тенденций. Кто арендует жилье в Эстонии?

„Мы расширили свой портфель на новый сегмент, поскольку увидели на местном рынке профессиональной аренды большой потенциал. Мы движемся в том же направлении, что и Центральная и Западная Европа, где наряду с покупкой жилья широко распространена и долгосрочная аренда. На данный момент доля сдаваемой в аренду недвижимости на рынке недвижимости Таллинна составляет 15–20%, но мы прогнозируем ее рост до 30–40%. Например, в Стокгольме доля сдаваемой в аренду недвижимости составляет более 40%, а в Берлине даже более 80%“, - пояснил решение выйти на рынок аренды исполнительный директор Bonava Eesti Таави Соорм.

Большая конкуренция на рынке аренды

Выход на рынок аренды состоялся в ситуации, когда в Таллинне было наибольшее предложение арендных квартир. „В начале этого года в столице было около 1800 предложений аренды, то есть примерно на 50% больше, чем обычно. Мы тем более рады, что предложенное нами жилье было хорошо принято, мы смогли достичь поставленных целей раньше, чем предполагали, а заполняемость нашего арендного дома достигла уже 70%. К концу года мы хотим достичь ситуации, когда в аренду будет сдано максимальное количество квартир“, - рассказал Соорм.

Несмотря на то, что за последние 10 лет количество институциональных инвесторов в арендное жилье увеличилось, на эстонском рынке по-прежнему очень мало новых сдаваемых в аренду объектов. „Однако, по нашему опыту, даже в относительно сложной общей ситуации на рынке недвижимости клиенты заинтересованы в новых продуманных проектах сдаваемых в аренду квартир и в профессиональном обслуживании. Мы видим это и по результатам наших конкурентов, которые также отмечают хорошую заполняемость своих зданий и очень низкую долю вакантных площадей – 1–3%“, - сказал Соорм.

Арендующий жилье клиент – кто он?