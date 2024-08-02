Рынок аренды находится под влиянием западноевропейских тенденций. Кто арендует жилье в Эстонии?
Ровно год назад на рынок аренды вышла компания Bonava, которая в Эстонии и странах Балтии до сих пор занималась только девелопментом и продажей жилой недвижимости. Причем произошло это в ситуации, когда на рынке Таллинна было представлено самое большое количество предложений аренды за всю историю.
„Мы расширили свой портфель на новый сегмент, поскольку увидели на местном рынке профессиональной аренды большой потенциал. Мы движемся в том же направлении, что и Центральная и Западная Европа, где наряду с покупкой жилья широко распространена и долгосрочная аренда. На данный момент доля сдаваемой в аренду недвижимости на рынке недвижимости Таллинна составляет 15–20%, но мы прогнозируем ее рост до 30–40%. Например, в Стокгольме доля сдаваемой в аренду недвижимости составляет более 40%, а в Берлине даже более 80%“, - пояснил решение выйти на рынок аренды исполнительный директор Bonava Eesti Таави Соорм.
Большая конкуренция на рынке аренды
Выход на рынок аренды состоялся в ситуации, когда в Таллинне было наибольшее предложение арендных квартир. „В начале этого года в столице было около 1800 предложений аренды, то есть примерно на 50% больше, чем обычно. Мы тем более рады, что предложенное нами жилье было хорошо принято, мы смогли достичь поставленных целей раньше, чем предполагали, а заполняемость нашего арендного дома достигла уже 70%. К концу года мы хотим достичь ситуации, когда в аренду будет сдано максимальное количество квартир“, - рассказал Соорм.
Несмотря на то, что за последние 10 лет количество институциональных инвесторов в арендное жилье увеличилось, на эстонском рынке по-прежнему очень мало новых сдаваемых в аренду объектов. „Однако, по нашему опыту, даже в относительно сложной общей ситуации на рынке недвижимости клиенты заинтересованы в новых продуманных проектах сдаваемых в аренду квартир и в профессиональном обслуживании. Мы видим это и по результатам наших конкурентов, которые также отмечают хорошую заполняемость своих зданий и очень низкую долю вакантных площадей – 1–3%“, - сказал Соорм.
Арендующий жилье клиент – кто он?
Тенденции развитого и зрелого общества дошли и до Эстонии – образ жизни людей стал более подвижен, и они не спешат привязывать себя к одному месту покупкой недвижимости. В такой ситуации необходимую гибкость обеспечивает аренда жилья. Кроме того, развитию рынка аренды способствует и то, что доступность новой недвижимости снижается, из-за чего люди дольше арендуют жилье, чтобы собрать первоначальный взнос, или вообще остаются долгосрочными арендаторами и отказываются от планов покупки.
„Наши арендаторы – молодые семьи, специалисты, а также более взрослые пары. Есть те, кто не хочет брать на себя крупные финансовые обязательства, и те, кто еще только планирует покупку. Аренда квартиры в новостройке в современном районе зачастую является для семей первым шагом к улучшению качества жизни“, - пояснил руководитель сферы девелопмента Bonava Мартин Риколас.
Это лишь вопрос времени, когда на нашем рынке недвижимости доля сдаваемой в аренду недвижимости составит более 30% – как и в других развитых странах. „До сих пор рынок аренды жилья в Таллинне был фрагментирован и находился в руках мелких инвесторов. Энергоэффективные квартиры с продуманными решениями, предлагаемые опытным застройщиком, долгосрочные договоры – со всем этим арендатор, по сути, получает те же преимущества, что и при покупке нового жилья. Кроме того, нельзя забывать и о профессиональном обслуживании клиентов, которое поможет в случае возникновения проблем“, - отметил Риколас.
Ответ на вопрос, стоит сейчас покупать или арендовать новое жилье, зависит от цели и потребностей. „Если у вас есть долгосрочный план связать себя с конкретным регионом и достаточно средств, имеет смысл купить собственное жилье, особенно сейчас, когда процентные ставки снова демонстрируют тенденцию к снижению. Однако с точки зрения логистической и финансовой гибкости подходящим выбором является аренда квартиры, особенно если она того же качества, что и новая“, - посоветовал Риколас.
Компания Bonava начала заключать договоры аренды в июле 2023 года, а первые клиенты въехали в арендный дом в декабре 2023 года. Арендное жилье расположено в районе Uus-Mustamäe по адресу Айанди, 11. Всего в трех зданиях здесь 112 1–4-комнатных квартир с балконами или террасами площадью 21–82 м2. Все квартиры сдаются с кладовками, при желании также можно арендовать парковочное место. Все квартиры оборудованы кухонной мебелью и бытовой техникой, в комнатах есть шкафы, светильники и карнизы, в ванных комнатах установлены стиральные машины с функцией сушки.