Пожар в частном доме причинил ущерб более чем на 400 000 евро

„В нашей практике вызванные холодильниками пожары происходят два-три раза в год, но и тут действует принцип, что лучшая профилактика – это использование качественного устройства и его регулярное обслуживание“, — сказала Хабакук. Она добавила, что в данном случае загорелся отдельно стоящий на кухне холодильник: „Отдельно установленный холодильник, особенно такой, у которого теплообменник находится не внутри задней стенки, нужно регулярно чистить, поскольку накопившаяся на теплообменнике и компрессоре пыль может привести к перегреву и возгоранию. Старый холодильник следует проверять у техника, и ни в коем случае нельзя продолжать использовать устройство, которое кажется неисправным“.

Еще один крупный инцидент произошел в начале лета, когда на кухне квартиры на втором этаже многоквартирного дома в Пярнумаа загорелся холодильник. В результате пожара от огня и жары пострадала сама кухня, а остальная часть квартиры была повреждена копотью. От использованной для тушения воды также пострадала квартира на первом этаже. В результате пожара был причинен ущерб в размере около 60 000 евро.

„Главное, что требуется для предотвращения таких пожаров – регулярные проверки и техническое обслуживание отопительного и иного оборудования, – отметила Хабакукк. – К сожалению, этим часто пренебрегают, и во многих случаях результатом становится пожар. Страхование помогает компенсировать ущерб, но так или иначе, пожар в доме – чрезвычайно травматичное событие, и восстановление после него требует длительного времени. В худшем же случае пожар может закончиться трагически“.

Пожар в частном доме начался в помещении коптильни, где в момент возгорания коптили рыбу. „Из-за масштабного ущерба и быстрого распространения огня однозначно определить причину возгорания невозможно. Наиболее вероятной причиной является неисправность в системе коптильни или возгорание сажи в соединительном канале между дымоходом и коптильней, что и привело к воспламенению деревянных конструкций здания“, - сказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Kindlustus Марге Хабакукк . Быстрому распространению огня также способствовал взорвавшийся баллон с бытовым газом. В результате пожара пострадал один человек, которого скорая помощь доставила в больницу.

Страхование ответственности компенсирует причиненный соседям ущерб

По словам Хабакукк, заключая договор жилищного страхования, не следует забывать и о страховании ответственности, которое покрывает причиненный соседям ущерб. При этом нужно учитывать, что сумма страхования ответственности должна быть достаточно большой, чтобы при наступлении страхового случая не возникала ситуация, когда, несмотря на страхование, человек вынужден возмещать часть ущерба самостоятельно.

„Например, если вы живете в многоквартирном доме сумма страхования ответственности должна составлять не менее 20 000 евро, причем к ним нужно добавлять еще по 10 000 евро за каждый этаж. 20 000 – для квартиры на первом этаже, 30 000 — на втором и так далее“, - посоветовала Хабакукк. Страховая сумма должна увеличиваться с каждым этажом, поскольку чем выше находится квартира, тем больше внизу остается других квартир, которые могут быть повреждены при наступлении страхового случая. „А в случае пожара квартиры на верхних этажах также могут пострадать от дыма и копоти, а это означает, что ущерб способен быстро вырасти до очень большой суммы“, - добавила Хабакукк.

„Все прописанные в договоре страховые суммы нужно со временем пересматривать и корректировать, поскольку при возникновении убытка определенная много лет назад сумма может оказаться просто недостаточной“, - подчеркнула Хабакукк.

Как оценить стоимость домашнего имущества?

После пожара, скорее всего, потребуется заменить и то домашнее имущество, которое не было непосредственно повреждено огнем, жаром и водой для тушения. Поэтому очень важно, чтобы сумма страхования домашнего имущества была достаточной. „Простое правило расчета суммы страхования домашнего имущества – количество квадратных метров, умноженное на 500 евро, – рассказала Хабакукк. – Таким образом, для квартиры площадью 50 квадратных метров стоимость домашнего имущества составит примерно 25 000 евро. Если имущества больше, следует выбрать и большую сумму на квадратный метр“.

Чтобы точнее оценить стоимость домашнего имущества, следует рассмотреть каждую комнату отдельно и сложить возможную общую стоимость находящихся там вещей. „При оценке стоимости имущества может помочь также составление списка вещей и учет дополнительной суммы, необходимой для замены всего имущества на аналогичное, но уже по сегодняшним ценам“, - добавила Хабакукк.

В обычных условиях при заключении договора страхования перечень домашнего имущества не требуется. Однако список может понадобиться, если после страхового случая – например, пожара – остались лишь стены, а все имущество необходимо приобретать заново. Также полезно сфотографировать имущество и обстановку, в том числе вещи в хозяйственных постройках.

В первой половине этого года сумма убытков по случаям жилищного страхования в PZU Kindlustus превысила 3,5 миллионов евро.