Июль удивил большим количеством сделок на рынке недвижимости, но цены остались на прежнем уровне

„Если бы такая ситуация с активностью в заключении сделок как в нынешнем июле сложилась бы в докризисные годы, можно было бы сказать, что солнце и жара сделали своё дело, и летний месяц был вялым. Однако в контексте последних двух лет, июльские результаты этого года можно считать хорошими“, – прокомментировал положение Мартин Вахтер, добавив, что в прошлом месяце в Таллинне было заключено 884 сделки купли-продажи недвижимости. „40 сделок каждый рабочий день – это знак, что дела идут к лучшему, и мы можем надеяться, что такая тенденция сохранится“, – поделился руководитель 1Partner.

В июле средняя цена за квадратный метр таллиннских квартир составила 2970 евро, а медианная цена – 2750 евро. Самая дорогая квартира была продана в столице за 1 850 000 евро. „Примечательно, что средняя цена недвижимости в последние месяцы оставалась практически неизменной на уровне трех тысяч евро и колебалась в пределах всего нескольких процентов“, – сказал Мартин Вахтер и добавил, что в отношении более дорогих квартир на рынке недвижимости по-прежнему наблюдается основательное прощупывание почвы – заинтересованные в покупке потенциальные покупатели приглядываются и ждут, когда продавцы немного уступят в цене. „Можно сказать, что цены установились вполне адекватные, и некоторые продавцы, которые в случае реального желания продать делали небольшую коррекцию, довольно быстро заключили сделки“, – пояснил руководитель 1Partner.

В Таллинне в июле было заключено 884 сделок купли-продажи недвижимости, что примерно на 3,5% больше, чем в июне. Общая стоимость сделок с недвижимостью в Таллинне в июле составила около 142 миллионов евро, то есть почти на 1% больше, чем в июне. Кроме того, в Таллинне также продано 25 предназначенных под жилую застройку земельных участков с постройками, что на четыре больше, чем в июне.