Ремонт старейшего в Таллинне деревянного дома могут начать уже осенью

На улице Уус много лет разрушается редкий в Старом городе деревянный дом. Фирма, собиравшаяся заняться его реставрацией, больше не имеет к нему отношения. Однако отдел охраны памятников надеется, что ремонтные работы стартуют этой осенью. При этом спасение здания откладывали уже не раз, пишет dv.ee.