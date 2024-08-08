Ремонт и стройка
08.08.2024, 11:55

Ремонт старейшего в Таллинне деревянного дома могут начать уже осенью

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Отреставрировать здание хотят уже много лет.
Отреставрировать здание хотят уже много лет.
ФОТО: pisces2386 | Shutterstock

На улице Уус много лет разрушается редкий в Старом городе деревянный дом. Фирма, собиравшаяся заняться его реставрацией, больше не имеет к нему отношения. Однако отдел охраны памятников надеется, что ремонтные работы стартуют этой осенью. При этом спасение здания откладывали уже не раз, пишет dv.ee.

Здание на улице Уус, 9 зачастую называют старейшим деревянным домом Таллинна, хотя точное время его постройки неизвестно. В ряде источников его относят к XVII веку, когда Эстония входила в состав Шведского королевства. По свежим данным отдела охраны памятников Таллиннского департамента городского планирования, дом чуть моложе – его датируют примерно 1730-1786 годами.

В доме, кроме трехсотлетних стен, уцелела лестничная балюстрада в стиле барокко, росписи, исторические двери и другие ценные детали разных эпох. Несмотря на художественную ценность, дом, принадлежащий сегодня в равных долях двум частным владельцам – братьям Райво и Аво Силласоо – уже много лет расселен и ветшает.

Читайте подробнее на dv.ee.

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