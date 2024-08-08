ЭКСПЕРТ | Стоимость аренды выросла и продолжает расти

„Зимой и весной предложений по аренде было более чем на четверть больше, чем сейчас. Туристический рынок был вялым, количество иностранных студентов и украинцев, оказавших влияние на рынок аренды в последние годы, сокращалось. Предложений было больше, спрос был низким, и цены на аренду скорее снижались“, –сказал Хабал и добавил, что за летние месяцы ситуация коренным образом изменилась.

„Поскольку рынок продажи недвижимости по-прежнему остается малоактивным – люди ждут более уверенных экономических прогнозов и снижения процентных ставок, а пока предпочитают брать недвижимость в аренду. При этом новых квартир для сдачи в аренду на рынке появляется совсем немного, а количество ранее представленных предложений тает. Инвестиции в новые предназначенные для аренды квартиры на данный момент не окупаются, поэтому количество предложений аренды таких квартир тоже сократилось“, – сказал Хабал.

„Все эти факторы оказывают влияние на спрос и цены на рынке аренды, которые за последние месяцы выросли в среднем на 5-10%, и небольшой рост, вероятно, будет продолжатся“, – добавил Хабал.

Игорь Хабал сказал также, что доходность предназначенной для аренды жилой недвижимости сейчас низкая, денежный поток, обеспечиваемый инвестиционной недвижимостью, купленной в последние годы, и вовсе отрицательный: „По сути, арендодатели сейчас пытаются компенсировать возросшие расходы по кредитам“.