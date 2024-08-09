Эксперт объясняет, почему энергетический класс нового многоквартирного дома может снизиться после заселения
Покупатели жилья все больше ценят энергетический рейтинг многоквартирного дома, поскольку чем выше энергетический рейтинг, тем ниже затраты. Однако руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане говорит, что класс энергоэффективности не всегда остается таким же, каким он был в момент покупки жилья, а может с течением времени измениться.
„Зданиям присваиваются энергетические маркировки от A до G. Энергетический рейтинг даёт покупателям жилья и банку возможность оценить качество строительства, современности и экологичности здания. Высокий энергетический рейтинг является важным фактором продажи – чем выше энергетический рейтинг, тем выгоднее стоимость и условия финансирования со стороны банка“, – говорит Ребане.
В то же время, по его словам, после покупки дома первоначальный энергетический рейтинг может не сохраниться. „Как правило, когда застройщик продаёт новую недвижимость, дом ещё не достроен и не заселён, по крайней мере, в течение года. Это означает, что энергетический класс рассчитывается на основе идеальных затрат на потребление, а фактическое потребление неизвестно. Потребительские привычки людей меняются, и если есть большая разница по сравнению с первоначальными расчётами энергетического класса, то фактическая энергетическая маркировка может быть совсем другой“, – сказал он.
Ребане пояснил, что рассчитанный сертификат энергоэффективности действителен в течение двух лет после получения разрешения на эксплуатацию здания. После этого можно заказать сертификат энергоэффективности, основанный на фактическом потреблении здания, который действителен в течение 10 лет. Энергетический класс также играет роль в цене продажи квартиры. Например, многоквартирные дома энергетического класса A в Эстонии примерно на 5%, а класса B – на 3 % дороже, чем дома с маркировкой C и D.
Однако если речь идёт о существующих домах и их модернизации, то, по словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic, для этого обычно требуется полная реконструкция. Например, в случае модернизации старых панельных домов реновация уже означает замену всей системы отопления и вентиляции, обновление фасада и кровли, а также установку солнечных батарей.
„Однако реновация многоквартирных домов осуществляется в основном при поддержке программы субсидирования фонда KredEx и обычно направлена не только на повышение энергетического класса, но и на модернизацию, улучшение внешнего вида и экономию энергозатрат. Повышение энергетического класса – это лишь один из сопутствующих эффектов, хотя и очень важный“, – добавил Ребане.