Мызу Liberty, которую Ильвес хотел превратить в президентскую резиденцию, выставили на продажу(8)
Предприятие по управлению государственной недвижимостью (RKAS) выставило на продажу мызу Liberty, которую в бытность Тоомаса Хендрика Ильвеса президентом Эстонии планировали перестроить в президентскую резиденцию, пишет rus.err.ee.
Мыза выставлена на продажу через аукцион со стартовой ценой 890 000 евро (без НСО).
Комплекс усадебных зданий, расположенный на приморском участке площадью 3,6 га, был выделен в 2013 году из территории, занимаемой Музеем под открытым небом.
В начале 2014 года президентская канцелярия начала переговоры с RKAS о перестройке мызы с целью разместить в ней представительские и жилые помещения действующего президента Эстонии с возможностью размещения иностранных гостей.
Однако планы по реновации комплекса застопорились из-за провала тендера на проектирование, а затем и тендера на строительство, поскольку все поступившие предложения превысили смету заказчика, которая была установлена на уровне 4,4 млн евро.
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