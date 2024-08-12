Мызу Liberty, которую Ильвес хотел превратить в президентскую резиденцию, выставили на продажу

Мыза выставлена на продажу через аукцион со стартовой ценой 890 000 евро (без НСО).

Комплекс усадебных зданий, расположенный на приморском участке площадью 3,6 га, был выделен в 2013 году из территории, занимаемой Музеем под открытым небом.

В начале 2014 года президентская канцелярия начала переговоры с RKAS о перестройке мызы с целью разместить в ней представительские и жилые помещения действующего президента Эстонии с возможностью размещения иностранных гостей.

Однако планы по реновации комплекса застопорились из-за провала тендера на проектирование, а затем и тендера на строительство, поскольку все поступившие предложения превысили смету заказчика, которая была установлена на уровне 4,4 млн евро.

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