ФОТО | В Теллискиви начнется строительство здания рядом с рынком Балтийского вокзала

Архитектурное решение разработано бюро Kadarik Tüür Arhitektid. По словам ведущего архитектора Михкеля Тююра, здание играет важную роль в формировании облика района и соединении с улицей Reisijate на стороне рынка Балтийского вокзала. Расширение здания откроет два периметральных прохода: один будет располагаться в центре здания, обеспечивая круглосуточное движение между парком Теллискиви и территорией рынка Балтийского вокзала, а второй — в известняковой части здания, выходящей на сторону Творческого городка, создавая диагональный вид на парк Теллискиви.

„На первом высоком этаже мы сохраним царский известняк, добавив активные коммерческие пространства и жизнь на улицу. Большие стеклянные поверхности создадут разнообразные возможности для взаимодействия с уличным пространством“, — отметил Тююр. В западной части здания на известняковой основе появится ступенчатая конструкция с треугольными террасами, которая будет простираться на пять этажей. Эти террасы будут служить открытыми площадками для офисов, предлагая уникальное дополнительное пространство для работников здания. Фасад будет выполнен в объемном решении — офисные пространства с ленточными окнами будут идти под углом, создавая защитные выступы над окнами, что обеспечит пассивное охлаждение внутренних помещений.

„Мы оставили много гибкости в интерьере помещений, что дает возможность новым коммерческим площадям развиваться в соответствии с потребностями“, — добавил Тююр.

В ближайшие годы территория Теллискиви TLN станет многогранным городским пространством, где будет создано более 20 000 квадратных метров коммерческих площадей, значительно увеличатся зеленые зоны благодаря ландшафтной архитектуре, поддерживающей биоразнообразие, и появятся возможности для активного взаимодействия внутри сообщества. Этим летом парковка в центре района была преобразована в парк, а также был открыт проход от просторного производственного цеха, известного как здание М, до падел-кортов.